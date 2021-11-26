我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

買美魚叉飛彈 台海軍向陸軍借錢

記者洪哲政／台北26日電
為支付對美採購魚叉飛彈首期生效款，海軍向陸軍「轟雷專案」借支近6億元。（取自Boeing Defense推特）
為支付對美採購魚叉飛彈首期生效款，海軍向陸軍「轟雷專案」借支近6億元。（取自Boeing Defense推特）

台灣2022年計畫對美採購魚叉飛彈100套、800多億元（台幣，下同，約29億美元）預算，近日準備逐條審議。但國防部函送立法院的「軍事投資執行概況表」披露，此案今年原僅編列6259萬元費用，但上半年突然暴增支出5億9246萬9000元，全案「急行軍」執行。

數據顯示，這是海軍向陸軍從已核定採購海馬斯多管火箭系統的「轟雷專案」借支，用來支付對美採購魚叉飛彈首期生效款。國防部昨天也證實表示，此案預算係於5月19日於立院外交國防委員會機密專報後，經同意動支。

這項「軍事投資執行概況表」顯示今年國軍各項國、內外軍購案預算執行進度，包括陸軍向中科院採購50架戰術型近程無人飛行載具，年度預算已於8月支用完畢；美售台第三代陸區系統已完成換裝；另外預算執行進度達100%的建案，包括海軍特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案、新型兩棲船塢運輸艦都已經完成換裝或下水。

此外，以「高效能反裝甲飛彈」與「人攜式短程防空飛彈」為名對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240至1700枚、發射器57套、發射車100輛，以及刺針防空飛彈，預算執行率分別為99.9%與100%。陸軍先前曾向立法院報告TOW 2B RF無線導引飛彈可望於明年開始接裝，刺針防空飛彈則要等美方12月再行公布交裝期程。

預算 投資 國防部

上一則

索羅門動亂 外交部：僑胞均安 密切注意事態發展

下一則

美訪團：對台承諾堅若磐石 相信美國官員訪台將成常態

延伸閱讀

印度「最強國造戰艦」服役 可匿蹤、應付核生化戰

印度「最強國造戰艦」服役 可匿蹤、應付核生化戰
詐彈威脅聯邦大樓 退役海軍陸戰隊員被控

詐彈威脅聯邦大樓 退役海軍陸戰隊員被控
首艘軍艦以同志運動人士命名 「哈維米爾克號」下水

首艘軍艦以同志運動人士命名 「哈維米爾克號」下水

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步

美國「米爾克號」軍艦下水 象徵同志平權更進一步

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志分享台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案。聯合報系資料照。（本報資料照片）

台首例新「4劑」高端戰士 抗體結果出爐 醫點出奇怪處

2021-11-18 18:41
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕