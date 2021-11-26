買美魚叉飛彈 台海軍向陸軍借錢

為支付對美採購魚叉飛彈首期生效款，海軍向陸軍「轟雷專案」借支近6億元。（取自Boeing Defense推特）

台灣2022年計畫對美採購魚叉飛彈100套、800多億元（台幣，下同，約29億美元）預算 ，近日準備逐條審議。但國防部 函送立法院的「軍事投資 執行概況表」披露，此案今年原僅編列6259萬元費用，但上半年突然暴增支出5億9246萬9000元，全案「急行軍」執行。

數據顯示，這是海軍向陸軍從已核定採購海馬斯多管火箭系統的「轟雷專案」借支，用來支付對美採購魚叉飛彈首期生效款。國防部昨天也證實表示，此案預算係於5月19日於立院外交國防委員會機密專報後，經同意動支。

這項「軍事投資執行概況表」顯示今年國軍各項國、內外軍購案預算執行進度，包括陸軍向中科院採購50架戰術型近程無人飛行載具，年度預算已於8月支用完畢；美售台第三代陸區系統已完成換裝；另外預算執行進度達100%的建案，包括海軍特種作戰突擊艇暨硬殼充氣艇籌建案、新型兩棲船塢運輸艦都已經完成換裝或下水。

此外，以「高效能反裝甲飛彈」與「人攜式短程防空飛彈」為名對美採購TOW 2B RF無線導引飛彈1240至1700枚、發射器57套、發射車100輛，以及刺針防空飛彈，預算執行率分別為99.9%與100%。陸軍先前曾向立法院報告TOW 2B RF無線導引飛彈可望於明年開始接裝，刺針防空飛彈則要等美方12月再行公布交裝期程。