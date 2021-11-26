黑白集／抗中保台？ 台當棋子別太入戲

國民黨主席朱立倫曾在臉書表示，政府喊抗中口號，結果農民慘被套，倒底是「抗中保台」還是「抗中害台」？（取材自臉書）

穿過時空長廊，刻畫71年前朝鮮戰爭中的一場慘烈戰役，電影 《長津湖 》在中國 大陸民眾期盼下超越了《戰狼2》，躍居中國影史票房冠軍。這個超越，並非真正意義上的超越，而是同一個敘事的自我迭代。

兩部電影的主角都是吳京，吳京超越吳京的意義，就只是一匹新戰狼超越了老戰狼罷了。同為愛國主義主旋律電影，《戰狼》是中國人取代美國人成為新的拯救者；《長津湖》則藉著倒敘的歷史，暗示中國軍贏過美軍並非遙不可及。

兩部電影都標榜中國的崛起。令人擔憂的是，戰狼還只是個人英雄的烘托，長津湖卻是國族記憶的動員；它不是在回眸70年前的過去，而是在預言30年後的未來。沒講開的話是：指引前路的，將是工業中國的習近平，而非農民中國的毛澤東。

「抗美援朝」的背後，並非電影中被濾掉太多景深而留下的一場突兀的民族戰爭，而是中國為了史達林陰鷙奸滑的遠東圖謀，被迫賠上數十萬具屍骨的悲劇。這場戰爭若如此偉大，怎麼解釋揮兵百萬的元帥彭德懷，竟被區區幾個紅衛兵羞辱至死？

長津湖將埋在歲月灰燼下的血淚，拍成了亢奮的民族情緒，少了對戰爭應有的反省。台灣人若讀懂「抗美援朝」之悲，更該領略「抗中保台」的荒謬；當別人的棋子，就別太入戲了！