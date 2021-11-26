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蔡英文缺席民主峰會 林濁水：美私下要求？

台灣新聞組／台北26日電
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)
民進黨前立委林濁水。(本報資料照片)

美國總統拜登訂於12月9日至10日主持「民主峰會」視訊會議台灣也受邀參加，但蔡英文總統並未親自出席，而是由政務委員唐鳳與駐美代表蕭美琴與會。民進黨前立委林濁水臉書表示，蔡總統將不參與這場視訊會議，可見她面對中國多麼謹微慎小，多麼不辣。

林濁水指出，大氣侯真的變了。12月9至10日，美國帶頭舉行首屆全球「民主峰會」視訊會議，邀請台灣、日本、南韓、英國等110個國家及地區的政府、民間團體與私營部門領袖出席；除非美國私下要求台灣總統不參加，否則李登輝、陳水扁、馬英九肯定會參加。

林濁水說，蔡英文總統自己不參與，居然連副總統、閣揆、國安會秘書長、外交部長都落榜，上榜的只有唐鳯、蕭美琴。蔡政府用人任事邏輯硬是不與常人同，怪不可言。

對於為何由唐鳳與蕭美琴與會。總統府發言人張惇涵日前說明，蔡總統認為，唐鳳和蕭美琴是參與民主峰會的合適人選。

外交部長吳釗燮25日在立法院受訪表示，美國邀請台灣參加線上民主峰會，是對台灣民主成就的肯定，也盼唐鳳與蕭美琴在峰會上能受大家重視。

針對波羅的海三國的國會友台小組將聯袂訪台，吳釗燮表示立陶宛將有六位國會議員參加，象徵台立兩國都對民主自由抱有很高的理想，也希望能共同合作捍衛民主自由，以及對抗威權主義。

台灣 美國 視訊會議

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