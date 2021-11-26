我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山LV搶案嫌犯首次出庭 3男2女販毒前科曝光

熱浪影響幼苗 舊金山灣區聖誕樹「今年變貴了」

宏都拉斯大選在即 美官員籲維持台宏關係

記者張加／台北26日電
宏都拉斯大選在即，外交部長吳釗燮指出，美國「非常重視」台灣與中美洲友邦國家的關係。（本報資料照片）
宏都拉斯大選在即，外交部長吳釗燮指出，美國「非常重視」台灣與中美洲友邦國家的關係。（本報資料照片）

台灣友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，美國國務院官員呼籲宏國主要總統候選人應與台維持外交關係；外交部長吳釗燮昨指出，台方希望與宏都拉斯維持長久關係，美國「非常重視」台灣與中美洲友邦國家的關係。

路透24日報導，美國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）已率代表團造訪宏都拉斯。一名美國國務院官員在電話簡報告訴媒體，「我們已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，為何我們認為台灣與宏都拉斯的關係如此重要。」

該美國官員說，「我們希望看到（台宏關係）持續下去。我們已直接告訴兩位主要候選人。」

立法院外交及國防委員會昨審查外交部主管預算，吳釗燮會前受訪表示，宏都拉斯將於28日選出新總統，台方不僅與執政黨候選人，也與反對黨候選人有非常深入交談，希望能與宏都拉斯維持長長久久的關係。

在最新民調中領先的宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）9月表示，若勝選將尋求與中國大陸建交；卡斯楚幕僚稱，卡斯楚尚未針對是否與台斷交，轉而承認中國大陸做出最後決定。

美國 國務院 台灣

上一則

共諜案變洗錢 向心：我們愛台灣卻被送上法庭演戲

下一則

索羅門動亂 外交部：僑胞均安 密切注意事態發展

延伸閱讀

台獨頑固分子「不只3人」 國台辦：還會有 別著急

台獨頑固分子「不只3人」 國台辦：還會有 別著急
外交部放棄慰安婦索償 馬辦批卑躬屈膝

外交部放棄慰安婦索償 馬辦批卑躬屈膝
台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點

台灣與立陶宛拚建交？吳釗燮：非目前工作重點
宏都拉斯月底大選 吳釗燮：台宏邦交應沒問題

宏都拉斯月底大選 吳釗燮：台宏邦交應沒問題

熱門新聞

陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16
北市萬芳醫院精神科醫師潘建志分享台灣第一例、兩劑高端混打AZ加莫德納完整四劑的真實個案。聯合報系資料照。（本報資料照片）

台首例新「4劑」高端戰士 抗體結果出爐 醫點出奇怪處

2021-11-18 18:41
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

2021-11-25 02:29

超人氣

更多 >
洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧

洛杉磯Nordstrom商場又遭團夥搶劫 歹徒首用化學噴霧
誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡
不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周
鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」
北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕

北加巴洛阿圖精品店遭數十人破窗 警迅速反應圍捕