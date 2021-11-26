宏都拉斯大選在即 美官員籲維持台宏關係

宏都拉斯大選在即，外交部長吳釗燮指出，美國「非常重視」台灣與中美洲友邦國家的關係。（本報資料照片）

台灣 友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，美國國務院 官員呼籲宏國主要總統候選人應與台維持外交關係；外交部長吳釗燮昨指出，台方希望與宏都拉斯維持長久關係，美國「非常重視」台灣與中美洲友邦國家的關係。

路透24日報導，美國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）已率代表團造訪宏都拉斯。一名美國國務院官員在電話簡報告訴媒體，「我們已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，為何我們認為台灣與宏都拉斯的關係如此重要。」

該美國官員說，「我們希望看到（台宏關係）持續下去。我們已直接告訴兩位主要候選人。」

立法院外交及國防委員會昨審查外交部主管預算，吳釗燮會前受訪表示，宏都拉斯將於28日選出新總統，台方不僅與執政黨候選人，也與反對黨候選人有非常深入交談，希望能與宏都拉斯維持長長久久的關係。

在最新民調中領先的宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）9月表示，若勝選將尋求與中國大陸建交；卡斯楚幕僚稱，卡斯楚尚未針對是否與台斷交，轉而承認中國大陸做出最後決定。