應對陸水果禁令 鳳梨規畫減產護盤

農糧署長胡忠一表示，今年大陸禁止台灣鳳梨出口，鳳梨轉銷其他國家，才發現全世界喜歡台灣水果。(記者胡經周／攝影)

中國大陸今年對台鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦 下禁令，農委會透過島內促銷、海外開拓市場、鳳梨加工等三招救急，度過難關；不過眼看明年2月新年度的鳳梨產季即將到來，大陸進口市場能否恢復仍是未知數。農委會農糧署表示，將從台糖土地來做微調，目標讓鳳梨耕種面積從現行的676公頃降到500公頃。

至於即將進入產季的蓮霧及鳳梨釋迦，未來是否也要減產？農糧署表示，暫時沒有規畫。

今年發生大陸鳳梨禁令後，農糧署就開始規畫台糖鳳梨田減產轉作其他作物的計畫。若以每公頃生產45公噸鳳梨換算，推估要減產1.5萬公噸鳳梨的產量，以減輕壓力，平穩價格，預計3年完成減產計畫。

農糧署長胡忠一表示，台灣 鳳梨有很多品種，希望轉作有市場競爭、國際競爭的產品，待品種、市場多元化後，農民就不必再做大量的減產；至於目前蓮霧、鳳梨釋迦，因為耕種後要第三年才可採收，因此沒減產規畫。

胡忠一提到，今年外銷日本 1.8萬公噸鳳梨，農委會認為日本有3萬公噸的市場潛力，但6月後日本的外銷量已經降下來，主要是因為金鑽鳳梨主要產季在每年的3到6月，日方也詢問，可不可以開發一整年都可以外銷的品種，若未來利用不同品種的鳳梨取代，這樣農民也不用減產這麼多。

胡忠一強調，部分台灣金鑽鳳梨在大陸已種植成功，但口感、風味和台灣不同，對鳳梨產業有信心。

今年農委會提出10億元(台幣，下同)護盤鳳梨，各式收購、補貼、外銷獎勵總共花了5.6億元，才勉強穩住鳳梨局勢；隨著明年的鳳梨產季又將展開，外界也關心是否還有5.6億元可護盤？

胡忠一表示，今年是示範性作法，若是已有定型化通路就有助銷售，由於預算編列在農委會國際處，經費部分無法置喙，但生產端有自信可讓銷售產季延長供貨。