華府智庫2049計劃研究所：反萊豬公投通過將影響台美貿易關係

美國華府智庫「2049計劃研究所」訪問團25日至立法院與民進黨立委趙天麟(右1)等會談，執行長石明凱（Mark Stokes）(右2)會前接受訪問。記者吳亮賢／攝影

美國 華府智庫「2049計劃研究所」訪問團25日至立法院與民進黨立委趙天麟等會談，執行長石明凱（Mark Stokes）會前受訪時，被問及台灣公投 「反萊豬」議題，石明凱直言，若公投順利通過，當然將對台美整體貿易關係產生影響，「這是不可以避免的（it will be inevitable）」。

石明凱首先指出，他不是經貿議題的專家，是美國退役軍官，不是很清楚萊克多巴胺是什麼化學物質，但他每天都吃（美國）豬肉，這是美國人民的日常，從來沒有聽過有安全方面議題，但理解這議題在台灣被關切。

石明凱表示，他很讚揚蔡總統這次的政治舉措，展現很大政治勇氣，「這議題當然有政治代價，但我覺得蔡總統的作為值得被肯定」。他也坦言，若公投順利通過，當然將對台美整體貿易關係產生影響，這是不可以避免的（it will be inevitable）。

石明凱呼籲，應該以宏觀角度思考這件事(公投)，中國不斷壓縮台灣的國際空間，他們的目標是要孤立台灣，在這個前提下，應該思考這項公投是否符合台灣的利益，他表示，堅信美國與中華民國、台灣應發展更正常、穩定與具有建設性的關係，「我們兩個政府之間的交往應該更加正常，這是長期目標，而在這個前提下，這項公投有助於台美發展更正常、穩定與具有建設性的關係嗎？還是反而會傷害（這個關係）？」