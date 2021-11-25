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美邀台灣參加民主峰會 蔡英文不出席 這2人代表與會

台灣新聞組╱台北25日電
美國總統拜登下月將召開民主峰會，台灣受邀與會。（歐新社）
美國總統拜登下月將召開民主峰會，台灣受邀與會。（歐新社）

美國總統拜登12月召開首屆線上民主峰會，美國國務院23日公布與會者名單，共有台灣、英國、德國、立陶宛、日本與印尼等110國受邀，中國大陸、俄羅斯等國未在名單上。蔡英文總統將不參與這場視訊會議，而由駐美代表蕭美琴與行政院政務委員唐鳳代表政府出席。

拜登12月9日至10日將召開民主峰會，邀集國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰。首屆峰會將聚焦三大主題，包括對抗威權、打擊貪腐及促進對人權的尊重。拜登今年2月發表上任後首次外交政策演說，宣布將召開這次峰會，他表明將讓美國重新成為全球領導者，對抗大陸和俄國為首的威權勢力。

台灣外交部表示，美國已正式邀請台灣參加，將由行政院政務委員唐鳳與我駐美國代表蕭美琴一同代表與會。唐鳳也將在會中向全球社會傳達台灣堅定捍衛民主的承諾，並分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理。總統府發言人張惇涵表示，總統府感謝美國總統拜登及美國政府邀請台灣參加民主峰會。

外交部表示，台國政府為呼應美方對本屆峰會的倡議，已提出多項具體承諾項目，包括完成台灣首個「國家人權行動計畫」，持續在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下在印太地區推動民主及人權等議題。

對美邀台參與民主峰會，朝野都表示支持。國民黨主席朱立倫說，對民主峰會，能多一些機會，對中華民國、民主自由、台灣有幫助，他都全力支持，國民黨已透過各種會議表達堅定立場。朱也預告，國民黨駐美代表處先遣人員，下周就前往美國。

110國名單中，在亞洲，台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀，但大陸、越南、泰國、新加坡、緬甸、柬埔寨和寮國都不在名單上。主要歐洲大國都受邀，最近與台灣關係熱絡的立陶宛也在受邀名單上。

其他引人注目的未受邀國家，包括美國盟邦埃及與北約成員土耳其，中東地區只有以色列和伊拉克受邀與會。

台灣確定受邀，代表美國務卿布林肯履行3月出席眾議院外交委員會聽證會的承諾，他當時表明會邀台灣參與民主峰會。

大陸外交部發言人趙立堅稱，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂領導人民主峰會。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來。

趙立堅稱，中方嚴正敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向台獨勢力提供任何講台，停止為台獨勢力張目。「為台獨勢力搭台，只會讓自己下不來台，與台獨一起玩火，終將引火燒身。」

至於民主峰會，趙立堅表示，民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。他批評，「美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。」

美召開民主峰會，台駐美國代表蕭美琴將代表與會。(本報資料照片)
美召開民主峰會，台駐美國代表蕭美琴將代表與會。(本報資料照片)
美召開民主峰會，政務委員唐鳳將代表與會。(本報資料照片)
美召開民主峰會，政務委員唐鳳將代表與會。(本報資料照片)

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