陸委會稱遠東挨罰是政治恫嚇 陸批綠「造謠誣衊」

針對陸委會批評北京對遠東集團開罰是「以政治為由恫嚇威脅台商」，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，這是「民進黨當局造謠誣衊、混淆視聽」。 (中通社)

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，台灣 遠東集團在大陸涉及一系列違規違法行為，現已罰款和追稅4.74億元人民幣（約新台幣20.6億元），並收回其中一企業的閒置建設用地。針對陸委會批評北京 對遠東集團開罰是「以政治為由恫嚇威脅台商」，朱鳳蓮昨晚回應稱，這是「民進黨當局造謠誣衊、混淆視聽」。

大陸國台辦昨舉行例行記者會，遠東集團被罰事件成為焦點。朱鳳蓮在回答提問時，作上述表示，她並指出，「查處工作仍在進行中」。相關企業（遠東集團）違法違規情況與處罰，均「按照法定程序」公布在相關執法部門網站上，供查詢瞭解。

朱鳳蓮重申，陸方歡迎和支持台胞台企到大陸投資 發展、依法保障台胞台企正當權益立場和態度未變。希望台胞台企與「台獨」勢力劃清界線。

針對陸委會指大陸此舉是恫嚇台商，並會提出「反制措施」。朱鳳蓮表示，陸方密切關注有關動向。大陸方面依法對極少數「台獨頑固分子」實施懲戒，態度明確、立場堅定。「台灣一些勢力公然為台獨分子撐腰張目，必然遭到應有打擊」。

昨天晚間，朱鳳蓮又特別發新聞稿反駁陸委會說法，指遠東集團違法違規行為「事實清楚、證據確鑿」。執法部門「堅持以事實為依據、法律為準繩」，依「有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰」。