我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

陸委會稱遠東挨罰是政治恫嚇 陸批綠「造謠誣衊」

記者賴錦宏／北京25日電
針對陸委會批評北京對遠東集團開罰是「以政治為由恫嚇威脅台商」，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，這是「民進黨當局造謠誣衊、混淆視聽」。 (中通社)
針對陸委會批評北京對遠東集團開罰是「以政治為由恫嚇威脅台商」，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，這是「民進黨當局造謠誣衊、混淆視聽」。 (中通社)

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，台灣遠東集團在大陸涉及一系列違規違法行為，現已罰款和追稅4.74億元人民幣（約新台幣20.6億元），並收回其中一企業的閒置建設用地。針對陸委會批評北京對遠東集團開罰是「以政治為由恫嚇威脅台商」，朱鳳蓮昨晚回應稱，這是「民進黨當局造謠誣衊、混淆視聽」。

大陸國台辦昨舉行例行記者會，遠東集團被罰事件成為焦點。朱鳳蓮在回答提問時，作上述表示，她並指出，「查處工作仍在進行中」。相關企業（遠東集團）違法違規情況與處罰，均「按照法定程序」公布在相關執法部門網站上，供查詢瞭解。

朱鳳蓮重申，陸方歡迎和支持台胞台企到大陸投資發展、依法保障台胞台企正當權益立場和態度未變。希望台胞台企與「台獨」勢力劃清界線。

針對陸委會指大陸此舉是恫嚇台商，並會提出「反制措施」。朱鳳蓮表示，陸方密切關注有關動向。大陸方面依法對極少數「台獨頑固分子」實施懲戒，態度明確、立場堅定。「台灣一些勢力公然為台獨分子撐腰張目，必然遭到應有打擊」。

昨天晚間，朱鳳蓮又特別發新聞稿反駁陸委會說法，指遠東集團違法違規行為「事實清楚、證據確鑿」。執法部門「堅持以事實為依據、法律為準繩」，依「有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰」。

台灣 北京 投資

上一則

新聞評論／獻金變罪狀 藍綠應赦免企業捐款表忠

下一則

美邀台灣參加民主峰會 蔡英文不出席 這2人代表與會

延伸閱讀

陸重罰遠東 商界：趕盡殺絕恐引起反效果

陸重罰遠東 商界：趕盡殺絕恐引起反效果
遠東被查還有後續？陸官媒：第一塊石頭落地

遠東被查還有後續？陸官媒：第一塊石頭落地
中國開罰遠東集團 國台辦：已追稅約4.74億

中國開罰遠東集團 國台辦：已追稅約4.74億
遠東集團在陸遭罰 國台辦：台商要與台獨劃清界線

遠東集團在陸遭罰 國台辦：台商要與台獨劃清界線

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32
黃泳群犯案後兩度變裝，將脫下的衣物裝入黑色手提包，在龍山寺公園閒晃時，一度想脫手給街友。(記者翁至成／翻攝)

開4槍殺人後「變裝」 台灣槍手逃廈門 困在防疫旅館

2021-11-23 20:16

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光