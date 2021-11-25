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遠東遭罰 蔡英文正告北京：只會讓兩岸愈走愈遠

記者蔡晉宇／台北25日電
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)
遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東集團在中國大陸投資化纖紡織、水泥企業，因環保、土地利用等方面違法、違規，遭罰款及追繳稅款。蔡英文總統昨天在民進黨中常會表示，北京當局對台商在中國經營的事業，以選擇性的執法進行恫嚇，只會讓兩岸的距離愈走愈遠，呼籲朝野各界共同正告北京當局，立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係。

民進黨秘書長林錫耀昨天在中常會中報告，中國大陸五省市執法部門以不允許支持台獨為由，對台灣部分企業進行重罰、恫嚇威脅的惡劣行徑。蔡英文回應，看到北京當局近期以監察院的政治獻金公開資料，意圖干預台灣民主政治發展，這種做法無助於兩岸經貿的正常交流，更對兩岸關係將造成嚴重的傷害。

蔡英文說，長期以來，台商對於中國經濟發展、社會就業，以及兩岸交流有很大的貢獻；在民主自由的台灣，支持哪一個政黨、哪一個議題，都是台灣人民的選擇自由，也都應該被尊重，這正是民主自由可貴之處。

她表示，北京當局對台商在中國經營的事業，以選擇性的執法進行恫嚇，只會讓兩岸的距離愈走愈遠，也更惡化中國投資環境，加速企業投資轉向。

民進黨中常委王定宇在中常會後受訪表示，中國大陸把遠東集團董事長徐旭東當成台獨金主，這是荒誕的笑話，徐旭東好或壞、是否無辜，是另一件事，但絕對不是所謂的「綠色金主」。

陸委會昨天也指，任何意圖以政治經濟手段，破壞台灣民主法治、企圖掩飾其政策錯誤的惡意歸責行徑，都是枉然無效、自食其果。

陸委會並強調，北京當局過往即一再對台操作所謂「台獨、金主」選邊策略，企圖分化台灣社會、傷害民眾權益及台商企業經營；近期更藉由散布企業政治獻金名單與資料、查處台商等，意圖恫嚇破壞我民主選舉運作，這種專制政權運用的手法極端惡劣，只會讓台灣人民極度反感。

陸委會接著指，政府再次正告對岸切勿一意孤行、製造對立，立即撤除錯誤、非法作為；政府除提醒在陸台商國人提高風險意識，並將評估相關事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。

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