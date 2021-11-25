新聞評論／獻金變罪狀 藍綠應赦免企業捐款表忠

遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指違法違規，遭陸開罰。圖為遠東在上海獨資設立的亞東石化（上海）公司，是該公司在大陸發展石化的灘頭堡。（圖：遠東提供）

中共 國台辦月初發布「台獨頑固分子」懲戒名單，點名游錫堃、蘇貞昌、吳釗燮三人，據稱即是針對其「金主」而來。近日，遠東集團在大陸五省市的多項事業，遭不同部門以環保、稅務、消防違規等名義罰款加追稅高達台幣約20億元。國台辦發言人稱，不允許支持台獨的人在大陸賺錢幹「吃飯砸鍋」的事，間接證實遠東集團相關企業遭罰確與「台獨懲戒名單」有關。

中共對遠東集團的大陸事業開罰，是開出第一槍。對此，外界隨即開始猜測，接下來還會有誰中槍。從遠東集團的反應看，他們對被罰事項似乎平靜接受，並強調皆在「改善中」；可見，他們知道此刻沒有訴苦喊冤的餘地。至於遠東會不會改變它在台灣 的政治獻金策略，仍有待觀察。

問題在，中共把遠東集團列為「台獨金主」或「台獨企業」，當成打擊對象，與一般台灣民眾的認知其實相去甚遠。至少，原本根源於上海、在台壯大的遠東集團，和奇美集團創辦人許文龍那樣的本土深綠色彩，是截然不同的情況。在綠色執政時期，遠東集團向民進黨候選人的政治捐獻比重明顯偏多，基本上更像是企業負責人的「政治投資」，兩邊押寶，就像投保「政治災害險」一樣。因此，若將遠東集團當成「台獨企業」，恐怕離事實甚遠。

然而，中共應該也不是完全不明白這點。北京之所以選擇向遠東下手，目的是為了「殺雞儆猴」，警告一般企業不可隨便向綠營捐輸，無論你平素認同如何。再者，遠東集團的大陸投資事業不論是水泥、化纖等，多為大量利用大陸資源的內需產業，兩岸事業又盤根錯節，因此不怕它會大舉撤資。此外，中共所能取得的獻金資料，多半來自台灣政府網站的公開資料，難免流於浮面。換言之，不少綠營親信企業對政治人物的個人捐款是在枱面下進行，沒有公開紀錄，沒有額度限制；真正厲害的台獨金主，中共恐怕尚未觸及。

中共用政治手段對付台商，最令人印象深刻的例子，是陳水扁時代的許文龍事件。當時《人民日報》公開點名許文龍為不受歡迎人物，導致奇美股價重挫，最後許文龍辭去奇美董事長，並被迫發表「不支持台獨」的公開信。此外，海霸王集團因與蔡英文家族關係深厚，被稱為「綠色台商」；由於該集團在大陸投資利益極為龐大，2016年底海霸王也發表聲明公開支持「一中」，並切割與蔡家關係。當政治利益牴觸企業利益，這恐怕是不得不的選擇。

用經濟手段來對付不同政治立場，美國 也是箇中高手。去年，川普政府以「損害香港自治」為由，宣布了對包括香港特首林鄭月娥在內的11名高官之制裁，這些人在美國直間接擁有的財產、帳戶等權益都遭封鎖。今年9月，拜登政府又在名單上增加了7名官員和6家企業，指他們的作為危害美國國家安全。相對而言，中共採取的是力度有限的行政手段，以違反環保、消防、稅務法令等理由制裁。亦即，以前可以寬容的「灰色地帶」，現在不留情面了。

台灣企業主真的很喜歡向政治人物捐款嗎？恐怕未必。某類「鐵桿金主」固然存在，但更多企業捐款不過是為自己討個安心和保障。說穿了，政治獻金就像企業向政治人物交付「保護費」，才會有那麼多企業在藍綠之間「兩邊押寶」，目的就在求個「兩邊不得罪」。如今，企業在此岸的政治獻金竟變成他們在彼岸的原罪；那麼，藍綠是否可以革除這種「捐款表忠」的陋習了？