共諜案變調為洗錢案 向心：我被台灣檢察官送上法庭演戲

向心（右）、龔青25日出庭。(記者王聖藜／攝影)

香港 籍中國創新、趨勢投資公司負責人向心、龔青夫婦捲入「王立強共諜案」，檢方辦共諜變調為辦洗錢，認定他們用上海國太集團犯罪所得購置豪宅；台北地方法院今天開庭，向稱不是台灣 的敵人卻被送上法庭演戲。

合議庭今天審結全案，訂2022年2月24日宣判；向心、龔青審理中第一次限制出處分在2021年12月8日失效，法官近日內會再作裁定。

向心出庭表示，他涉案源於「共諜案」，但限境到期前突然被控洗錢，檢方將共諜案他主動提供的證據用在洗錢案上，起訴內容有超過100個錯誤。

向心說，在台灣買房的資金不是售股所得，金流顯示是從Wealth Smart轉入個人聯名帳戶，然後匯入台銀；檢方證據顯示，他2015年2月就在看房，實名登記在自己名下，沒有掩飾、隱匿金錢來源，沒有金流斷點。

向心說，他出售中國創新、趨勢股權給上海國太集團，賣股所得未進入上市公司，艾格蒙國際反組織也聲稱沒有他的犯罪資料，售股款絕無可能回流國太。

向心說，國太事件發生後，他具狀請求香港權責機關調查，香港證監會裁定他與國太非共犯關係，香港移民局給他良民證，台灣的檢察官 卻把一生守法、熱愛台灣、投資台灣、納稅台灣的他送上法庭，對他人格是極大侮辱。

向心說，檢察官認為他來台就是為了諜報、為了洗錢，其實他會選擇在台灣養老，是因為台灣有獨特的價值，對他而言，聲譽遠比金錢重要，他從不參政，也不是台灣的敵人，但卻「被演員」2年多。

龔青說，和向心在一起30年，向心是有守法潔癖的人，他們先「被共諜」，再「被洗錢」，是沒有選擇的「被演員」，盼這場鬧劇盡早結束，不要讓司法踐踏民權。

龔青還說，她雖然是家庭主婦，但也有家庭責任，她上有老，下有小，期盼能回家抱一抱2年多沒有擁抱的孩子。

向心與龔青被懷疑與自稱是「共諜」、一度在澳洲閃電式露臉、現聲的王立強是共犯關係，檢調2019年11月依國安法案由查辦2人；2021年2月，檢調調整偵查法條，以洗錢罪偵辦，後來依洗錢罪起訴向心、龔青。

檢察官指控，向心、龔青與大陸國太集團共犯違法集資犯行，利用國太購買所經營公司的股票，匯款2億300萬元港幣至個人帳戶，繼而來台置產，2人隱匿、掩飾重大犯罪所得，涉犯洗錢罪。