國台辦：雙城論壇有利兩岸和平發展

去年雙城論壇首度以視訊進行，當時台北市長柯文哲（左二揮手者）等人，與上海市長龔正在開幕式透過螢幕相互致意。(本報資料照片)

12月兩岸將有系列交流活動登場，包括台北上海雙城論壇、兩岸企業家峰會、海峽論壇等。中國 大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，陸方樂見兩岸進一步深化各領域的交流合作，認為雙城論壇有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。

2021台北上海城市論壇12月1日將以視訊方式舉行，在上海市與台北市分別設立會場；兩岸企業家紫金山峰會則於12月7日在江蘇南京，以線上線下結合方式舉辦；海峽論壇方面，傳出將於12月10日至11日在廈門舉行，國民黨 主席朱立倫擬視訊與會。

朱鳳蓮昨表示，今年度兩岸企業家峰會（紫金山峰會），由大陸方面主辦，在南京、台北分別設立主會場，將由兩岸峰會理事會成員、一般成員、企業家及相關學者代表出席，並以「把握新格局，共享新機遇」為主題，探討「兩岸企業家如何把握大陸高質量發展的新機遇」，進一步加強交流合作。

至於雙城論壇，朱鳳蓮表示，此次以「新經濟、新發展」為主題，將通過交流研討，推動兩市在「建築可閱讀」和「疫情 防控常態化下的城市數位化轉型」方面的經驗分享和互動。

朱鳳蓮表示，大陸樂見兩岸進一步深化各領域的交流合作，相信這樣的交流合作有利於增強兩岸同胞的親情福祉，促進兩岸城市共同發展，推動兩岸關係和平發展。