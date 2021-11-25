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雙城論壇若逾矩陸委會將出手 柯文哲：會謹守身分

記者林麗玉、呂佳蓉／台北25日電
台北市市長柯文哲將與上海市長龔正視訊。(記者曾原信／攝影)
台北市市長柯文哲將與上海市長龔正視訊。(記者曾原信／攝影)

台北上海雙城論壇下周三登場，台北市長柯文哲與上海市長龔正視訊，陸委會傳出未樂觀其成，且如踰越城市交流，將採取必要措施「關切」。柯昨表示，增加善意、降低敵意、促進交流才是真正目的，今年5月初已拜訪陸委會主委邱太三說明過，雙方曾有討論，包括要簽署的MOU都送陸委會。

針對台北上海雙城論壇，陸委會昨表示，台北市政府承諾會依照政府兩岸相關規範與提醒，處理兩岸城市交流，陸委會正向看待並將提供必要的協助。兩岸城市交流應聚焦市政交流本質，已提醒北市府相關交流政策及遵守兩岸條例等規範，呼籲掌握近期台海情勢發展及台灣社會民意脈動。

柯文哲表示，雙城論壇不會涉及意識形態、統獨議題，是單純城市交流，「我們會謹守身分，處理民生議題，陸委會不用擔心」。辦雙城論壇吃力不討好，但他的態度是「有衝突才需要溝通，最擔心的就是惡意螺旋，雙方看不順眼的氣氛愈來愈嚴重」。

「我不太贊成現在你捅我一刀、我捅你一刀，捅來捅去，傷口愈來愈大。」柯文哲說，就是要互相諒解，交流才有善意。「政治上有隔閡、分歧、對立，但不希望這樣造成兩岸人民互相仇視，每次保持彼此善意，是維持兩岸和平最重要的基礎。」

柯文哲提到，2017世大運就是成功案例，兩邊都有堅持，台灣堅持讓蔡英文以總統身分宣布開幕，但中國大陸也有大陸的堅持，所以大家要協商啊。

有學者提到，兩岸間交流大陸方面會希望縣市首長表態，質疑雙城論壇基調如何讓台灣大陸都滿意？柯文哲說，過去外界常常批評他善變，但其實他從頭到尾最一致，一開始就講五個互相：「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

柯文哲說，他每次遇到大陸官員，是「你有你的堅持、我有我的堅持」，透過「互相諒解」達成彼此都能接受方案。

是否仍支持兩岸一家親立場？柯文哲說，兩岸間政治上有分歧、隔閡、甚至對立是事實，但不要因為這樣讓人民彼此仇視，增加善意、降低敵意、促進交流才是目的。

柯文哲 台灣 中國

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