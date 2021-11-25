反萊豬 經長：恐成國際孤兒 藍酸：護國靠神豬?

第三場公投意見發表會，第18案反萊豬，正方代表人為國民黨婦女部主任林麗蟬。(記者曾吉松／攝影)

第三場「反萊豬」公投意見發表會24日登場，正反方直球對決。經濟部長王美花指反萊豬進口會讓台灣 變成國際孤兒；正方代表、國民黨婦女部主任林麗蟬反酸：「台灣的護國神山不是台積電嗎？什麼時候變成『神豬』了？」她只看過打高端疫苗的人成為國際孤兒，沒看到不吃萊劑成為國際孤兒。

林麗蟬也批評農委會主委陳吉仲把豬吃萊劑比喻成大家吃保健食品，真是「卸世卸眾」（台語，丟人現眼），「豬吃萊劑是為了美國 商人的利益啊」，陳吉仲這種說法，負責管理保健食品的衛福部長陳時中相信嗎？王美花認同嗎？

林麗蟬說，台灣民意基金會的民調顯示，過半的民進黨 支持者反萊豬進口，「對食安的堅持，這些支持者沒有變，是民進黨變了」，過去在街頭反萊豬，現在卻變成「萊豬守護神」，民進黨過去騙，現在騙，「這次公投相信民進黨，他們未來還是會繼續騙我們！」

王美花說，台灣為了加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）準備很久，CPTPP11個國家全部開放萊劑豬肉進口，現在台灣申請CPTPP跑得比中國前面，公投過了就是搬石頭砸自己腳，自己把自己綁著，「不用老共打壓，就自己選擇變成國際孤兒，這樣是我們要的嗎？」

林麗蟬則說，國民黨知道提案反萊豬，美國會給壓力，但還是提了；民進黨在野也喊「反萊豬」，但選票騙到後就舉白旗向美國投降，所有要求照單全收，「我們要吃什麼也要美國人決定嗎？」國民黨相信美國作為民主盟友，台灣人民透過民主機制做出來的決議，他們應該都能理解並尊重。

林麗蟬還說，明明公投主文沒提到美豬，民進黨卻指國民黨「反美豬」，更操作成「抗中保台」；國民黨反萊豬絕不是親中、更不是反美，而是「親台」。

王美花表示，台灣進口豬肉來自美國、加拿大和歐盟，「有萊劑的就是美國豬肉，怎會說跟美國沒關係？」

王美花還說，前總統馬英九當年前開放萊牛進口，而且愈吃愈多，美國豬肉是兩成含萊劑，美牛則是八成含萊劑，迄今未發生食安、健康問題；美國贈與我國的莫德納疫苗是美國FDA（食品藥物管理局）認證，同樣的美國萊豬也是FDA認證，有科學依據，怎會說美國萊豬有食安疑慮呢？