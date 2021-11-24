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陸重罰遠東 商界：趕盡殺絕恐引起反效果

台灣新聞組╱台北24日電
遠東集團董事長徐旭東(右)在蘇貞昌任台北縣長時，參加活動大喊「台北縣讚」，蘇貞昌笑得合不攏嘴。(本報資料照片)
遠東集團董事長徐旭東(右)在蘇貞昌任台北縣長時，參加活動大喊「台北縣讚」，蘇貞昌笑得合不攏嘴。(本報資料照片)

遠東集團旗下紡織、水泥等事業在大陸遭重罰，大陸官方更暗示裁罰與政治問題有關。陸委會昨晚指出，北京此舉製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作，並稱將研議適時採取必要反制與防範措施。經濟部長王美花也表示，台灣企業無論在哪個國家做投資，都應該符合該地規定，但也不應該有其他因素的干擾、影響台企投資。

陸委會嚴厲譴責北京，指其以政治為由，恫嚇威脅台商，近期更加大操作「台獨金主」清單，片面認定並採取懲戒措施，製造寒蟬效應，干擾台商企業經營及台灣民主體制運作。陸委會強調，倘對岸不顧兩岸關係、意圖製造對立不安，將適時採取必要反制。

陸委會還提醒台商，大陸整體投資環境因各項強化監管措施以及政治干擾，投資經營風險日增，台商應認清事實，投資布局宜作長遠規畫。

事件焦點的遠東集團對裁罰虛心接受並已著手改善，昨低調不再回應；台灣工商界則認為，兩岸應和平共處，政治與環保更不應掛勾。

遠東集團旗下遠東新、亞泥合計遭罰3.85億元(台幣，下同，約1371萬美元)，但遠東強調營運一切正常，也未對財務有重大影響，遠東新股價昨跌1.37%、亞泥跌1.34%，並未出現大幅波動。

據了解，此次相關查核早在年中就已經進行，也並非針對單一企業，但大陸官媒僅點名遠東集團報導後，針對性變得十分強烈，引發台商與上市公司高度關注。更有不少台商擔憂，若大陸方面還有更大動作，上市企業可能不分藍綠都遭波及。

力晶集團創辦人黃崇仁表示，兩岸應該和平共處，「不要劍拔弩張」，台商在大陸對當地經濟和產業有幫助，大陸不至於對台商有太大的動作。

一位不具名的上市集團高層則說，藍綠都押是台灣上市企業常態，商界根本不想得罪政治人物，北京此舉其實已經達到威懾作用，大陸後續若真的趕盡殺絕，可能引起反效果。

台灣企業永續獎頒獎典禮，蔡英文總統（左）與遠東新董事長徐旭東（右）同場。(本報資...
台灣企業永續獎頒獎典禮，蔡英文總統（左）與遠東新董事長徐旭東（右）同場。(本報資料照片)

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