我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威州遊行慘案／增至6死 首次過堂嫌犯不斷掉淚

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

新聞眼／抗中保台 真是門好生意

記者 洪哲政
圖為陸基雄三反艦飛彈發射車。(本報資料照片)
圖為陸基雄三反艦飛彈發射車。(本報資料照片)

「海空戰力提升計畫採購特別條例」在爭議聲中三讀，蔡政府舉債破表，再投入2400億元(台幣，下同)專款專用的特別預算採購國造軍備。朝野23日攻防中，始終不敢直言此案根源，關鍵在於美國強勢「指導」，介入建軍，才造成預算溢出，而被迫須以特別預算因應。全案是資源分配合理性的爭議，而非支持戰備與否問題。

這項採購特別條例所涉特別預算案，八項中有高達五項是原來的年度預算中的持續案，包括海軍高效能艦艇、岸置雄三反艦飛彈系統、天弓三型飛彈量產案、劍翔無人機量產與陸射劍二防空飛彈。這些都是國防部「五年建軍計畫」中發展的項目，有完整規畫期程。

檢視明年度國防預算案，不在表定「預期中」的軍購預算，就有包括海軍對美採購800餘億元的岸置魚叉反艦飛彈系統，以及空軍編列470億元「F-16型機遠距精準武器籌購案」，其中卻有美方尚未公布的彈種，都是去年蔡政府藉由對美政治協商突然「闖入」的軍購案。此外，因應美方高度關切台灣後備戰力，國防部也另編近百億元後備部隊裝備補充案，計畫逐年推動。

這麼多美方因應美中對峙情勢，「督促」台灣必須「強化」的軍購突然「擠入」，國防部必須以公開預算表達立場下，年度預算自然無法負荷消化。由時間序檢視，台灣顯然也曾試圖排除，100套魚叉飛彈原本是先採購32套，其餘視陣地與人力再行決定，豈料美國強勢要求一次購足，「海空戰力提升計畫採購特別條例」也在此時浮上檯面。

蔡政府就任之初，即自許「國防自主」，聲言推動國艦國造、國機國造；只是，蔡政府以部分關鍵軍備難以取得為由，擺脫政府採購法監督，以立院優勢將「限制性招標」彈性運用到最大，也引發在野黨極大疑慮。從軍售角度，「抗中保台」是件好生意，但如此的軍購資源分配，能謂正義？

預算 台灣 國防部

上一則

新聞眼／補社安破網如兒戲 蔡政府「腳麻」了

下一則

黑白集／蔡英文撒嬌賣萌 誰笑得出來?

延伸閱讀

新聞評論／日常生活中的隨機暴力 蔡政府看不到嗎？

新聞評論／日常生活中的隨機暴力 蔡政府看不到嗎？
新聞眼／藍營公投破口 豈是蔡政府卸責藉口？

新聞眼／藍營公投破口 豈是蔡政府卸責藉口？
新聞眼／來美查廠推託疫情還在拖 蔡政府低標都做不到

新聞眼／來美查廠推託疫情還在拖 蔡政府低標都做不到
新聞眼／核四若成破口 藍恐一敗塗地

新聞眼／核四若成破口 藍恐一敗塗地

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
陳文茜。(取材自臉書)

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

2021-11-23 04:55
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
彭文正公開自嘲「藏匿地點」在美國國家青年管弦樂團，打趣說「有機會巧遇拜登」。 （取材自彭文正臉書）

被通緝第3天自揭「藏匿地點」 彭文正：有機會巧遇拜登

2021-11-22 21:03
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32

超人氣

更多 >
洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶

洛市也爆集體搶劫 約20人闖進高檔百貨公司打砸搶
2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳

2022虎年運勢排行出爐 這生肖「吉星照拂」財運佳
北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪

北加奧克蘭退休警官加油站被搶劫 回擊打死1劫匪
不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次

不禁了...中國為澳洲煤炭清關 近一年來首次
汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞

汪小菲離婚後首現身 北京網友：他看起來有些落寞