新聞眼／抗中保台 真是門好生意

圖為陸基雄三反艦飛彈發射車。(本報資料照片)

「海空戰力提升計畫採購特別條例」在爭議聲中三讀，蔡政府舉債破表，再投入2400億元(台幣，下同)專款專用的特別預算 採購國造軍備。朝野23日攻防中，始終不敢直言此案根源，關鍵在於美國強勢「指導」，介入建軍，才造成預算溢出，而被迫須以特別預算因應。全案是資源分配合理性的爭議，而非支持戰備與否問題。

這項採購特別條例所涉特別預算案，八項中有高達五項是原來的年度預算中的持續案，包括海軍高效能艦艇、岸置雄三反艦飛彈系統、天弓三型飛彈量產案、劍翔無人機量產與陸射劍二防空飛彈。這些都是國防部 「五年建軍計畫」中發展的項目，有完整規畫期程。

檢視明年度國防預算案，不在表定「預期中」的軍購預算，就有包括海軍對美採購800餘億元的岸置魚叉反艦飛彈系統，以及空軍編列470億元「F-16型機遠距精準武器籌購案」，其中卻有美方尚未公布的彈種，都是去年蔡政府藉由對美政治協商突然「闖入」的軍購案。此外，因應美方高度關切台灣 後備戰力，國防部也另編近百億元後備部隊裝備補充案，計畫逐年推動。

這麼多美方因應美中對峙情勢，「督促」台灣必須「強化」的軍購突然「擠入」，國防部必須以公開預算表達立場下，年度預算自然無法負荷消化。由時間序檢視，台灣顯然也曾試圖排除，100套魚叉飛彈原本是先採購32套，其餘視陣地與人力再行決定，豈料美國強勢要求一次購足，「海空戰力提升計畫採購特別條例」也在此時浮上檯面。

蔡政府就任之初，即自許「國防自主」，聲言推動國艦國造、國機國造；只是，蔡政府以部分關鍵軍備難以取得為由，擺脫政府採購法監督，以立院優勢將「限制性招標」彈性運用到最大，也引發在野黨極大疑慮。從軍售角度，「抗中保台」是件好生意，但如此的軍購資源分配，能謂正義？