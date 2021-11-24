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2400億軍購過關 藍批：鐽震案2.0 想圖利誰

台灣新聞組╱台北24日電
海空戰力提升 8項採購2373億
海空戰力提升 8項採購2373億

立法院會昨天經表決，民進黨團以優勢席次，三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」，賦予國防部編列上限2400億元(台幣，下同，約85.5億美元)特別預算的法源，以採購雄昇飛彈等8項國造軍備。其中有1800億餘元將委由中科院發包給台灣民間廠商。行政院將在最快時間編列特別預算案送至立院審議，由蘇揆至立院報告。

本報系聯合報報導，由於法條明訂計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，排除政府採購法監督，遭國民黨團批評為「鐽震案2.0」。

立院外交及國防委員會民進黨籍召委趙天麟表示，中國大陸窮兵黷武、對台武嚇，受到全球關注，台海安全是全世界安全所繫，海空戰力提升條例十分重要，這是「從蔡總統、包括行政院長蘇貞昌，而至國防部正式提出的條例」。

三讀條文規定，此採購特別條例所需經費上限為2400億元，以特別預算方式編列；其預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定的限制。條例第5條明定，計畫採購所列項目的獲得、產製、維修、工程及訓練，得採限制性招標，委由台灣依法設立的法人、機構或團體辦理，不受政府採購法第19條及第22條第一項規定的限制。

此案遭國民黨立委批評是「達震案2.0」條款，質疑中科院將成發包中心。國民黨立委費鴻泰稱，在缺乏監督機制下，「此案必成弊案」。

國防部則表示，中科院為政府成立的行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發的整合，並非僅為發包中心，有別「鐽震案」是以民間公司處理政府軍購、規避政府監督機制，兩者不宜類比。

江啟臣表示，中科院過去的紀錄劣跡斑斑，江也質疑，美國現在特別重視台海安全，也願意提供武器給台灣，這時候應該是對美採購最好的時機，為什麼不能拿特別預算對美軍購？民進黨政府一次拿2400億元，還排除政府採購法，把1830億元完全託中科院執行，「這麼好康的事情到底圖利誰？」

軍購特別條例過關，國防部將花797億元買岸置反艦飛彈系統。(取材自Boeing ...
軍購特別條例過關，國防部將花797億元買岸置反艦飛彈系統。(取材自Boeing Defence推特)

預算 國防部 台灣

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