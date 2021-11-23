台美經濟繁榮夥伴對話明年續辦 同對立陶宛表支持

第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台北時間23日上午視訊舉行，圖中左起經濟部政務次長陳正祺、科技部長吳政忠、經濟部長王美花、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、外交部常務次長俞大㵢。（經濟部提供）

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台灣 時間23日上午登場，雙方確定明年將續辦對話、第四屆台美數位經濟論壇，並敲定於明年中首度舉辦台美雙邊科學技術會議，以及成立供應鏈 合作的企業諮詢委員會。雙方更分享立陶宛受到經濟脅迫案例，美方對其也表示支持。

第二屆EPPD美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）代表，台灣代表則包括經濟部長王美花、科技部長吳政忠，以及外交部等部會官員出席。王美花於會後記者會描述，對話時間從台灣時間早上7點到12點、長達五小時，且美方出席人員很多，她認為討論內容非常深入，美方也對於在多項議題有深度交流感到相當高興。

外交部提到，EPPD主要著重於四個方面議題，包括供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全，以及科學與技術。

供應鏈韌性方面，雙方對於共同提高長期的供應鏈安全性、韌性有共識，除了半導體生態系之外，也包括公共衛生、醫藥、乾淨能源等，具體例如藥品、個人醫護裝備、高效率電池、電動車、離岸風電等。王美花表示，將會針對供應鏈相關合作成立企業諮詢會議。同時，王美花也為台灣半導體廠商進軍美國 發聲，希望美國對於供應鏈廠商的簽證、入境、以及誘因、補助等，提供更多協助。

經濟脅迫方面，王美花指出，台美雙方都認為所有的經濟體都不應該受到外部脅迫，會中提到立陶宛支持台灣卻遭打壓的案例，美方、歐盟都表示支持，台美更認為理念相近國家之間，有必要加強協作共同面對；不過具體要如何「協作」，王美花說，23日較多時間花在討論產業供應鏈與技術合作，因此這部分僅有簡短交流。

記者會中媒體問到遠東集團在中國挨罰一事，王美花則回應，台灣企業無論在哪個國家做投資，都應該符合該地規定，但也不應該有其他因素的干擾、影響台企投資。

科學與技術方面，科技部長吳政忠表示，雙方明年將舉辦首屆「台美雙邊科技技術會議」，他指出，這是本次對話的重大成果，將在明年年中召開會議，雙方也確定將在半導體前端領域合作，另外科技部工程師與美國科學基金會正在進行一些合作，後續也會持續做細節交換。

數位經濟與5G網路安全方面，國發會指出，明年將召開第四屆台美數位經濟論壇，議題僅有初步交換意見，但還沒定案，包括5G、資安、AI、資料保護、數位平權、數位轉型過程中如何促成永續發展等；美國也提到今年與日韓有進行雙邊數位經濟對話，希望各國在數位經濟平台上，共同制定更高標準與核心原則。