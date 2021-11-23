我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐美掀抵制冬奧聲浪 北京：普亭愉快地接受了出席邀請

美國宣布與亞洲國家聯手釋出戰略儲油 以平抑油價

台美經濟繁榮夥伴對話明年續辦 同對立陶宛表支持

記者黃有容／台北即時報導
第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台北時間23日上午視訊舉行，圖中左起經濟部政務次長陳正祺、科技部長吳政忠、經濟部長王美花、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、外交部常務次長俞大㵢。（經濟部提供）
第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台北時間23日上午視訊舉行，圖中左起經濟部政務次長陳正祺、科技部長吳政忠、經濟部長王美花、美國在台協會台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）、外交部常務次長俞大㵢。（經濟部提供）

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台灣時間23日上午登場，雙方確定明年將續辦對話、第四屆台美數位經濟論壇，並敲定於明年中首度舉辦台美雙邊科學技術會議，以及成立供應鏈合作的企業諮詢委員會。雙方更分享立陶宛受到經濟脅迫案例，美方對其也表示支持。

第二屆EPPD美方由國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）代表，台灣代表則包括經濟部長王美花、科技部長吳政忠，以及外交部等部會官員出席。王美花於會後記者會描述，對話時間從台灣時間早上7點到12點、長達五小時，且美方出席人員很多，她認為討論內容非常深入，美方也對於在多項議題有深度交流感到相當高興。

外交部提到，EPPD主要著重於四個方面議題，包括供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全，以及科學與技術。

供應鏈韌性方面，雙方對於共同提高長期的供應鏈安全性、韌性有共識，除了半導體生態系之外，也包括公共衛生、醫藥、乾淨能源等，具體例如藥品、個人醫護裝備、高效率電池、電動車、離岸風電等。王美花表示，將會針對供應鏈相關合作成立企業諮詢會議。同時，王美花也為台灣半導體廠商進軍美國發聲，希望美國對於供應鏈廠商的簽證、入境、以及誘因、補助等，提供更多協助。

經濟脅迫方面，王美花指出，台美雙方都認為所有的經濟體都不應該受到外部脅迫，會中提到立陶宛支持台灣卻遭打壓的案例，美方、歐盟都表示支持，台美更認為理念相近國家之間，有必要加強協作共同面對；不過具體要如何「協作」，王美花說，23日較多時間花在討論產業供應鏈與技術合作，因此這部分僅有簡短交流。

記者會中媒體問到遠東集團在中國挨罰一事，王美花則回應，台灣企業無論在哪個國家做投資，都應該符合該地規定，但也不應該有其他因素的干擾、影響台企投資。

科學與技術方面，科技部長吳政忠表示，雙方明年將舉辦首屆「台美雙邊科技技術會議」，他指出，這是本次對話的重大成果，將在明年年中召開會議，雙方也確定將在半導體前端領域合作，另外科技部工程師與美國科學基金會正在進行一些合作，後續也會持續做細節交換。

數位經濟與5G網路安全方面，國發會指出，明年將召開第四屆台美數位經濟論壇，議題僅有初步交換意見，但還沒定案，包括5G、資安、AI、資料保護、數位平權、數位轉型過程中如何促成永續發展等；美國也提到今年與日韓有進行雙邊數位經濟對話，希望各國在數位經濟平台上，共同制定更高標準與核心原則。

第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台北時間23日上午視訊方式舉行，圖中左起...
第2屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）於台北時間23日上午視訊方式舉行，圖中左起駐美國代表處科技組長楊琇雅、經濟組長劉威廉、代表蕭美琴、美國國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）、亞太副助卿華自強（Rick Waters）及美國在台協會執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）在華府連線參與對談。（經濟部提供）

供應鏈 台灣 美國

上一則

陳文茜「怪病」纏身 2個月昏倒3次 發病如失智老人

延伸閱讀

陸罰遠東警告台獨金主？台商：殺雞儆猴 恐被迫表態

陸罰遠東警告台獨金主？台商：殺雞儆猴 恐被迫表態
新聞評論／黃士修嗆告涉恐嚇 那謝長廷也恐嚇施明德？

新聞評論／黃士修嗆告涉恐嚇 那謝長廷也恐嚇施明德？

公投拚場 綠擴大辦2100場說明會 藍串連螞蟻雄兵

公投拚場 綠擴大辦2100場說明會 藍串連螞蟻雄兵
珍愛藻礁攻防 民團：環評不正義 經長：三接是三贏

珍愛藻礁攻防 民團：環評不正義 經長：三接是三贏

熱門新聞

孫道存。圖／聯合報系資料照片

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

2021-11-17 07:05
日本「北日本新聞」報導，日本富山縣日前標放一隻青斑蝶，結果46天後在台灣澎湖縣被發現，連翅膀都有破碎痕跡。（圖取自北日本新聞網頁webun.jp）

這隻蝴蝶46天飛逾2000公里 連翅膀都飛到破碎

2021-11-15 15:20
太電前董事長孫道存（左）與妻子吳逸萍相差32歲，被拍到2009年陪妻子逛街買精品，因而促成禁奢條款的立法。(本報資料照片)

孫道存病逝／3段婚姻、4任女友…還娶同學女兒為妻

2021-11-17 23:13
衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

2021-11-16 02:28
太電前董事長孫道存。聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

10月1日才保外就醫...孫道存17日凌晨病逝 享壽72歲

2021-11-17 05:55
蔣姓紙雕師不滿未戴口罩遭蔡姓超商店員勸阻爆口角，朝蔡左胸口猛刺三刀致死，警方鑑識小組現場採證。（中央社）

超商店員勸客人戴口罩遭刺死 台知名紙雕師痛下殺手

2021-11-21 16:32

超人氣

更多 >
傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底

傳汪小菲已另結新歡 女方身家背景全遭起底
連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

連續第三天 北加又爆多起集體搶劫商店 歹徒全逃

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭

大汪當年海島婚 轟動兩岸三地 小S護姊嗆他、康永阿妹抱頭哭
特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境
金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？

金山名店連3天遭「集體洗劫」新法讓加州變竊盜天堂？