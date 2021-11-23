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金援蘇貞昌惹禍？遠東政治獻金「藍綠都給」

台灣新聞組／台北23日電
由於遠東長期在選舉時捐贈政治獻金，其中包括被列「頑固台獨分子」的行政院長蘇貞昌，是否因此遭大陸官方鎖定，引發討論。(中央社)
由於遠東長期在選舉時捐贈政治獻金，其中包括被列「頑固台獨分子」的行政院長蘇貞昌，是否因此遭大陸官方鎖定，引發討論。(中央社)

遠東集團在中國大陸投資化纖紡織、水泥企業因環保等問題遭罰款及追繳稅款，由於遠東長期在選舉時捐贈政治獻金，其中包括行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧等人，而蘇貞昌日前被列「頑固台獨分子」，是否因此遭大陸官方鎖定，引發討論。不過，近年監察院公開資料顯示，遠東集團資助對象藍綠都有，尤其2016年立委選舉，遠東集團資助的立委候選人多達50人，包含藍綠及小黨，但金額多寡不同。

根據媒體已揭露的公開資料，遠東集團在2016年最高資助立委候選人200萬（台幣，下同），包括民進黨籍的陳明文、柯建銘、葉宜津及蘇巧慧，國民黨籍則有廖正井、孫大千、李慶華、江惠貞及郝龍斌，另無黨籍立委候選人楊實秋也在列。當年遠東集團至少捐輸藍綠政治人物將近5300萬元，堪稱政治獻金最大金主。

到了2018年，遠東集團再資助藍綠縣市長候選人，根據監院資料，當時國民黨籍台中市長候選人盧秀燕獲300萬，民進黨籍新北市長候選人蘇貞昌獲200萬，另國民黨新北市長候選人侯友宜也獲500萬。2020年選舉，遠東集團繼續資助立委及總統候選人，其中最大筆是捐給國民黨總統候選人韓國瑜1000萬，另也捐給藍綠立委候選人約40人，民進黨立委候選人獲捐款幾乎涵蓋各派系，更包括大批艱困選區名單，不過蘇巧慧這次不在名單中。根據已揭露的公開資料，當年捐輸藍綠政治人物共約6000萬元。

曾經手遠東集團政治獻金的知情人士指出，遠東集團並不見得認識立委候選人，他們當時收到100萬元政治獻金，因要開立收據等程序，才去聯繫對方，發現是遠東集團旗下的子公司，但立委候選人本人並不認識該集團，當時認為大財團的政治獻金可能有疑慮，便在申報前主動匯回。

知情人士表示，遠東集團在一些選區是藍綠兩邊都給，有點「押寶」意味，民進黨立委羅致政指出，遠東集團向來是藍綠都有捐政治獻金，甚至過去也是捐給藍營較多，這時候沒必要貼上「綠營金主」、「藍營金主」等政治標籤，不必隨中共起舞，直接對號入座，反而讓中共恫嚇成功。

國民黨立委李德維表示，台商到全球各地經商當然要遵照當地法令，不只在對岸，若有錯就改，商業歸商業，盡量將其他因素的可能性降到最低。

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