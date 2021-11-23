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遠東被罰 學者：政治因素 不排除還有下一個

記者陳政錄／台北23日電
遠東集團遭新華社點名發布，因違法違規，遭大陸五省市聯合檢查並開罰。學者分析，絕對是政治因素。圖為遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)
遠東集團遭新華社點名發布，因違法違規，遭大陸五省市聯合檢查並開罰。學者分析，絕對是政治因素。圖為遠東集團董事長徐旭東。(本報資料照片)

遠東集團昨天遭中國大陸官媒新華社點名發布，因違法違規，遭大陸五省市聯合檢查並開罰。學者分析，「絕對是政治因素」，不排除接下來還有，恐進一步對台商在陸、在台經營造成影響。

政大東亞所所長王信賢昨出席遠景基金會舉辦的「中國發展問題與台海安全前景」研討會，他受訪表示，在中共的「政策工具箱」裡，台商在陸投資的檔案資料非常多，只是「什麼時候拿出來用、怎麼用」的問題。

對於遠東集團此次被大陸查處，他認為，諸如消防、環保、稅務等，都可能只是表面上理由，從此次由官媒新華社點名發布、五省聯合檢查的「規格」來看，很明顯是政治因素，與大陸國台辦宣布懲戒「台獨頑固分子」，不允許其金主在大陸牟利有關。

王信賢說，遠東集團被點名後，將對其他台商造成寒蟬效應和自我審查，除了影響政治圈的政治獻金外，企業經營也會更加小心。他坦言，台灣內部政治競爭如此激烈下，企業常雙邊押寶，「沒有所謂的台獨企業」，這類情況在美日皆然，只是以中共二分法的邏輯，「這對企業來說就比較麻煩。」

另有學者私下坦言，遠東集團董事長徐旭東本月上旬出席一學術機構周年活動時，還建議政府官員應妥善處理兩岸關係，認為台商在大陸發展前景可期，同時，遠東在大陸業物近年也積極推動轉型，看不出即將被「查處」的跡象，顯見大陸政策執行的不可預測性，台商應審慎因應。

中國 中共 台灣

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