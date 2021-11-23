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陸罰遠東警告台獨金主？台商：殺雞儆猴 恐被迫表態

台灣新聞組／台北23日電
遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指違法違規，遭陸開罰。圖為遠東在上海獨資設立的亞東石化（上海）公司，是該公司在大陸發展石化的灘頭堡。（圖：遠東提供）
遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，被指違法違規，遭陸開罰。圖為遠東在上海獨資設立的亞東石化（上海）公司，是該公司在大陸發展石化的灘頭堡。（圖：遠東提供）

遠東集團因「一系列違法違規行為」，被中國大陸罰款、限期整改，多數台商表示，此舉是對「台獨」金主的警告和懲罰措施，有「殺雞儆猴」的作用，但也將在大型台企之中產生寒蟬效應，台商對大陸投資時將有更多顧慮。

一名資深華南台商會長指出，這是一件「籌畫已久」、各部門聯合出手的事件。他表示，遠東被重罰，包含環保、國土資源、勞工、消防安檢、稅務、產品質量，諸多部門同時「出事」，這種情況「極為罕見」、針對性極強。他表示，各官方行政部門同時出手，表示案件非同一般。

這位台商會長稱，過去大陸不是沒有「修理」綠營金主的事件，陳水扁擔任總統時，曾對奇美實業許文龍在江蘇鎮江的塑膠廠查稅、停止銀行貸款、終止國企和奇美交易等措施。許文龍後來還發表「台灣、大陸同屬一個中國」「奇美不搞台獨」等聲明。

他表示，對遠東開刀，表示大陸已開始針對綠營金主台商，採取嚴辦違法、緊縮融資貸款、查稅等嚴格措施。各省市涉台部門也會同時開始調查台商的政治背景，表明不歡迎「吃飯砸鍋」的台商。

值得注意的是，不管是新華社和國台辦發言人朱鳳蓮的回應，都強調「查處還在繼續」。這表示，這波查處行動不會只有遠東。

另一位不願透露姓名的華東台商會長稱，台商在台灣藍綠兩邊押寶是常事，北京不可能不清楚，這種打擊綠營金主的做法，必然產生嚴重的寒蟬效應，會讓台商在大陸投資時，做更多的政治考量。尤其是「哪個部門有資格判斷誰是綠色台商？」將成為揮之不去的苦惱，台商或「被逼迫表態」。

外界認為遠東遭大陸重罰針對意味濃厚，工商協進會理事長林伯豐認為應只是個案，也不會影響台商在大陸的投資意願。

經濟部長王美花昨天在立院備詢時被問及此事，她表示，遠東集團九成以上都已經改善，到年底前會改善完畢。經濟部也會了解相關狀況，看看遠東集團是否有需要兩岸協商機制協助。由於不了解細節狀況，因此無法斷言是不是「台企被打壓」。

上海東亞研究所助理所長包承柯則表示，不應把國台辦台獨名單和懲處遠東做過多聯想。大陸對台整體政策中，創造更好市場環境，吸引更多台商到大陸發展是確定的、明確的，也可以看得到會有更多台商進入大陸投資，兩岸經濟融合發展的大方向沒有改變。台商只要遵守大陸法律規章就沒有這些疑慮，媒體不應也不能做過度解讀。

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