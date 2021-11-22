宏都拉斯月底大選 吳釗燮：台宏邦交應沒問題

外交部長吳釗燮。(本報資料照片)

友邦宏都拉斯將於28日舉行大選，外交部長吳釗燮今在立院再被問及台宏關係，吳釗燮表示，目前為止台灣 與宏都拉斯邦交 沒有問題，選後也會全力鞏固。

吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會報告111年度施政計畫及預算編列情形，國民黨立委吳斯懷質詢，外交部評估，宏都拉斯選後會不會與台斷交？吳釗燮指出，台灣與宏都拉斯之間的關係到目前是非常友好，28日的選舉之後，無論誰當選，台方都會全力鞏固與宏都拉斯的邦交關係。

民進黨立委劉建國也詢問台宏關係，吳釗燮說，「不管選舉結果如何，我想我們跟宏都拉斯的邦交應該是沒問題」；台方不僅與執政黨候選人很好，跟反對黨候選人也密切聯絡，看起來現在邦交沒問題。

至於宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）日前訪台是否為推動新合作案，吳釗燮指出，沒有新合作案，葉南德茲訪台主要是為展現對台支持。

另一友邦尼加拉瓜大選遭國際斥為無效，美國 對尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）等人祭出入境禁令；美洲國家組織（Organization of American States）稱尼國選舉缺乏「民主合法性」，尼加拉瓜則正式提出將退出美洲國家組織。

劉建國質詢，尼加拉瓜有無可能外交轉向？吳釗燮答詢表示，「目前觀察應該是不會」；吳釗燮說，美國等主要國家對尼加拉瓜的選舉結果有其看法，尼加拉瓜是台灣非常重要的邦交國，台方也會維繫跟尼加拉瓜之間的邦交關係。