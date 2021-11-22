國民黨籌設駐美國代表處 朱立倫預計明春訪美

國民黨主席朱立倫。（本報資料照片）

國民黨 國際部主任黃介正指出，即將展開籌備駐美代表處，並安排黨主席朱立倫明年春季訪美行程；在朱立倫訪美後，國民黨規畫每一、兩月會有一團訪美，「華府會看到國民黨的團，應該很頻繁」。

國民黨國際部副主任黃裕鈞將於月底赴美，黃介正說，黃裕鈞將任駐美代表處主任。民進黨駐美處也傳人事異動，外交部長吳釗燮之子吳迪擔任駐美處副主任，將於年底離任；至於誰接任副主任，民進黨駐美處主任彭光理（Michael Fonte）說，目前無後續安排。

另外，去年的海峽論壇，國民黨原先安排立法院前院長王金平 出席，但最後因央視主播李紅的「求和說」破局。今年礙於防疫 規定，傳出國民黨擬不派員出席，規畫改由黨主席朱立倫以視訊方式交流。不過，黨中央內部對此表示消息不正確，相關規畫尚未確定。

據了解，國民黨仍在和對岸溝通。黨務人士估計，若可順利進行視訊會議，對岸對應的層級，可能是全國政協主席汪洋。

按照往例，國民黨除了2017年是由時任黨主席洪秀柱親自出席外，其他都是派副主席與會，朱立倫就曾在2009年以副主席身分出席。不過，去年時任主席江啟臣沒有任命副主席，才委派曾任副主席的立法院前院長王金平及時任秘書長李乾龍出席，但最後因李紅的「求和說」取消行程。

朱立倫上個月才宣布曾任陸委會主委的夏立言為副主席，外界猜測將派夏出席海峽論壇，不過兩岸防疫嚴謹，去一趟要隔離一個半月，夏立言認為須鄭重考慮。