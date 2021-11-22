美擬融資助軍購？學者：台灣應勇敢說不

美國國會議員擬提案協助台灣軍購，學者籲台灣拒絕。圖為國軍首支升級後的F-16V戰機聯隊接裝成軍。（中央社）

美國 國會議員先後提出「武裝台灣 法案」、「台灣嚇阻法案」擬協助台灣軍購，對此，淡江大學副教授黃介正表示，美國議員所提法案是變相要求台灣增加國防支出，目的是購買美國武器，而非扶助台灣國防自主，長遠地看，就是指導台灣建軍及作戰規畫。

國安會前副秘書長楊永明警告，台海戰爭沒有贏家，對台灣是破壞傷害，對大陸是發展受阻，對美國是霸權衰退。然而在中美強權競爭、美國軍工複合體及政治人物操作下，台灣恐難逃被推向代理人戰爭的命運，期待各方能以「聰明、務實、謹慎」態度，真心對待台灣與兩岸的現在與未來。

台北中國時報報導，美國會議員所提「武裝台灣法案」是每年撥款30億美元予台灣，「台灣嚇阻法案」則是每年對台融資20億美元，即所謂「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，簡稱FMF）。黃介正表示，這兩個法案就是變相要求台灣增加國防支出，借錢直接採購美國武器，與美扶植以色列國防工業目的不同，長遠來看，等於是美軍指導台灣建軍與作戰規畫。

美國共和黨 前亞太區主席方恩格（Ross Feingold）20日於電視座談節目表示，美國國會授權撥款，資助台灣購買武器，此案獲通過的可能性很大，民主、共和黨的國會議員都會支持，拜登也不會阻止，但這是借款，不是用美國的錢買武器送給台灣，「台灣最好拒絕」。方恩格認為，購買武器應由台灣主動，但不要用借的，如果用借的，會給國際一種印象「台灣很窮、台灣不願意花費國防預算」，要向美國勇敢說不。

另一方面，楊永明日前投書本報系聯合報指出，美國的軍工複合體是長久依靠美國國防與國際軍火的龐大利益結構；但是美國國防預算逐漸下降，軍火製造商的研發經費與採購訂單也大不如前，軍工複合體急需建構美國新敵人及新代理人戰爭。

楊永明指出，美國軍工複合體的生態複雜，從軍火商上下游企業、國會議員、退休官員及智庫等，近年多份有關兩岸軍事評估報告及國會涉台法案都有其身影。例如日前美國會共和黨參議員提案「台灣威懾法案」，欲提供軍事融資貸款20億美元給台灣購買美國軍備。同時美國海軍部長戴杜羅說，中國以和平或軍事手段接管台灣，是對美國經濟安全的最嚴峻影響，事實上，戴杜羅17年前成立一間專門做美國國防部生意的科技公司，他可謂就是軍工複合體的一部分。