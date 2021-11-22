新聞評論／若淪美中戰爭代理人 台灣「護欄」在哪？

拜習會前，美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）（中）率團訪台。(本報資料照片)

拜習峰會落幕，美中對峙暫時降溫，但國際關注的台海安全問題並無具體共識。對比中方凸顯拜登 保證「不支持台獨」，並重申動武紅線；美方則強調拜登關注中國核武及飛彈發展，兩國將進行武器管制戰略對話。與此同時，美方卻提升對台軍售，國會正在醞釀對台長期融資軍售法案。華府將如何一面與大陸談判武器管制，又同時介入台灣 國防，值得關注。

美國 意圖管控大陸發展戰略武器，但美中最大衝突核心是台灣，可預見雙方戰略穩定對話除了核彈數量，更離不開台灣。其間潛藏的危機是，核武大國相互避免毀滅，雖不直接交手，但夾在美中之間的台灣卻沒有「護欄」。一旦美國利用台灣成為美中戰爭代理人，或者中共要解決美方「以台制華」的民族挑撥陰謀，台灣面對戰火都沒有說不的權利。

拜習會前，美共和黨議員密訪蔡總統與國防部，關切美台軍事合作的抗中布局。率團參議員柯寧是《台灣威懾法》提案人，主張對台提供長期軍售融資，條件是台灣防務與軍事支出必須配合美國，赤裸裸把台灣當成戰爭代理人。柯寧也領銜提出《台灣夥伴關係法案》，推動建立台美國民兵合作。外界好奇，蔡總統是否如應對美國萊豬遊說般，點頭配合？

參眾兩院目前有數十項台灣相關法案，都與提升美台外交、助台軍事抗中有關。美國內部反中氣氛高漲，牽動拜登外交走向。拜登談到台灣問題時說，台灣得自己作決定；蔡政府的大內宣卻說拜登「呼應」蔡總統的四項堅持，無意隨美中破冰改善兩岸關係。難不成，蔡政府以為在台海緊張中還有套利的空間？

民進黨利用美中台矛盾炒作「抗中保台」，和美國共和黨的反中套利手段如出一轍。《台灣威懾法》草案意圖利用對台十年融資軍售長約，綁住台灣國庫，也納編台灣軍隊。從川普開始，美國的「挺台」行動，除要求台灣開放萊豬、要求高科技業赴美設廠，卻無意推動經貿協議，如今更聚焦在軍火交易及防務。民進黨的投名狀，不怕變成賣身契？

蔡政府刻意放大美方「印太戰略」的聲勢，要讓人民相信中共來犯時美方必出兵相挺；府院黨得以不時挑釁中共，掩飾執政無能。當台灣成為美中衝突核心，蔡政府寧可讓大國管控風險，將國安交由美國代理，自己卻躲在「抗中」保護傘下，坐享反中「紅利」。

拜習會大談台灣問題，蔡總統卻顧左右而言他，一味領導全黨對抗四大公投，還偽充網紅大談「我愛吃三色豆」，蹭年輕人選票。除了輕率，這更暴露政府的黑箱作業，不惜出賣國人健康及國家利益，去討好美國。

從開放萊豬、舉債購買武器、將20年天然氣自主權交給德州商人、向美方「進貢」台積電等，這些決策雖撐起蔡政府抗中底氣，人民卻得承受升高的戰爭風險。對比沸沸揚揚的中共攻台時間表，美日卻要求台積電儘速建成新廠量產，安危之間，豈不諷刺之至。

外媒指台灣民眾缺乏危機意識，但真正不堪的，是執政者利用兵凶戰危加緊政治動員，對抗公投並布局地方大選。有這種一邊買武器，一邊挑釁敵人的政府，人民可能甘心上戰場嗎？台灣對台海情勢的主動權越來越小，連先前主張「台灣有事就是日本有事」的日本，岸田新閣也已和習近平對話，重新在美中之間尋找平衡。

台灣夾在爭霸的兩強之間，一邊是外交靠山，另一邊是經濟所繫，蔡政府會不知道必須保持微妙的平衡嗎？