北京出手反制立陶宛 台批陸：偌大強國 蠻橫又器小

台灣外交部指北京對立陶宛採取外交關係降級措施，凸顯偌大強國既蠻橫又器小。圖盤外交部長吳釗燮。（記者曾原信／攝影）

中國 大陸因不滿立陶宛 允許台灣 設立「駐立陶宛台灣代表處」，決定將兩國外交關係降為「代辦級」；台灣外交部昨晚指出，中國政府對立陶宛採取外交關係降級措施，只凸顯偌大強國既蠻橫又器小。

大陸外交部昨中午發布聲明，指立陶宛公然在國際上製造「一中一台」，中方表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將兩國外交關係降為代辦級；台灣外交部至昨晚才發布聲明回應表示，台灣和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因為中國政府要求或生氣而停止。

外交部聲明指出，至於中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣；中華人民共和國從未統治台灣，和台灣互不隸屬，台灣事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。

陸委會回應稱，台灣與立陶宛發展雙邊友好合作關係，這是國際社會成員交往的基本權利，並非中方所稱的內政事務，其無權置喙。

陸委會還批評，中共當局採取政軍與經濟制裁手段，干預介入其他國家的主權行為、在國際散布其錯誤「一中原則」的不實論述，更不斷阻撓打壓台灣與其他國家正常互動。「我們認為，此種破壞國際關係原則與損害台灣人民國際生存空間的行徑蠻橫不堪。」