吳釗燮：兩岸從未像現在緊張 台灣將堅決自我捍衛

外交部長吳釗燮接受「瑞士德語廣播電視台」視訊專訪，暢談台灣因應北京威脅的準備及決心。（圖：外交部提供）

外交部長吳釗燮日前接受瑞士媒體專訪時表示，中國 大陸近期面臨許多危機，為了轉移人民對其內部問題的關注，內部危機的壓力越大，台灣所面臨的危險也越高，令人憂心；台灣積極做好自我防衛的準備與決心，無論戰爭是否在明天、下周或是十年後爆發，台灣都將堅決自我捍衛。

外交部表示，吳釗燮日前接受「瑞士德語廣播電視台」（SRF）國際部資深記者Pascal Nufer視訊專訪，深入說明大陸對台軍事威脅、兩岸緊張情勢、台瑞關係及台歐關係等議題。

吳釗燮表示，兩岸情勢從未像現在如此緊張，大陸升高對台灣的軍事威脅是非常真實的，台灣必須就最壞的情況作好戰備防禦，並增強國防安全實力，同時也向國際社會展示台灣充分擁有自我防衛的準備與決心。

吳釗燮說，面對大陸的威脅，美國 政府高層官員已多次在重要場合，聲明美國對台灣的安全承諾「堅若磐石」（rock-solid），並重申美國將信守台灣關係法 及「六項保證」，對台灣給予全力的支持。

吳釗燮表示，瑞士是歐洲的民主典範，與台灣共享民主自由的理念價值。為了維護區域的安全穩定與台海和平，台灣樂見瑞士等理念相近國家與台灣在政治及經濟上密切合作，更期盼瑞士能與其他歐洲國家，共同協助台灣參與國際事務，並支持台灣參與國際組織。