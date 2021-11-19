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拜登滿意度掉至36% 多數民眾盼共和黨重掌國會

馬英九：拜登講不支持台獨 對兩岸很重要

台灣新聞組╱台北19日電
美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前視訊會議，前總統馬英九18日表示，儘管他們立場都沒有很大變化，至少見面了、破冰了，是值得肯定的現象。(記者周志豪／攝影)
美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前視訊會議，前總統馬英九18日表示，儘管他們立場都沒有很大變化，至少見面了、破冰了，是值得肯定的現象。(記者周志豪／攝影)

美國總統拜登與大陸國家主席習近平日前視訊會議，前總統馬英九昨表示，儘管他們立場都沒有很大變化，至少見面了、破冰了，是值得肯定的現象，尤其是拜登特別講不支持台獨，對於台灣有重要意義，對於兩岸和平也具有重要意義。

長期以來，台海問題都被認為是美中衝突的最主要導火線，領袖在發言時因而必須字字斟酌；然而彭博資訊報導，拜登在視訊會議上向習近平再度保證，不會對台灣主權抱持任何立場，但他隔天卻對記者表示，台灣是「獨立」的。不過拜登很快又糾正了這句話，說他要表達的意思是「台灣自己的決定自己來做」，而非主張台灣獨立。

這至少是拜登和其幕僚四個月來，第四次澄清有關台灣的發言。美中對於這類措辭的敏感，也反映當前局勢的高度緊張，任何的政策實質性轉向，都可能引發美中之間的衝突。

雖然華府這些動作引發北京強烈抨擊，但這些批評很大一部分可能是說給大陸國內民眾聽。習近平在與拜登視訊會晤時警告說，美方一些人有意搞「以台制華」是在玩火。

然而，大陸外交部發布的聲明中，與有關台灣的措辭卻相當有分寸。聲明強調，習近平說，大陸對於實現兩岸統一是「有耐心的」，願以最大誠意、盡最大努力爭取「和平統一」的前景。從文本內容來看，習近平並沒有認為美國行為觸犯到台獨底線。

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