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顧立雄：拜登說法呼應兩岸互不隸屬 藍委批：過度解釋

台灣新聞組╱台北19日電
國安會秘書長顧立雄。(本報資料照片)
國安會秘書長顧立雄。(本報資料照片)

國安會秘書長顧立雄昨天在立法院備詢時就拜習會表示，美國總統拜登兩度提出「台灣人民自己決定」，呼應蔡英文總統國慶演說「四個堅持」，這是一個很強烈的訊息；蔡總統主政之下，台美關係的互信毫無置疑。

本報系聯合報報導，顧立雄表示，拜習會後，拜登接受兩次採訪關於台灣問題有不同的講法，但兩講法有個共同點，就是「台灣人民自己決定」，顧解讀，這是一個很強烈的訊息，也呼應蔡英文國慶「四個堅持」談話中「中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途必須遵循全體台灣人民意志」一語。

顧立雄表示，美國國家安全顧問蘇利文在簡報拜習會談話內容時，重申美國對台政策仍遵循「台灣關係法」、三公報與六項保證所指引的一中政策，且強烈反對以任何非和平的方式改變台海現狀。美方一再強調對台政策沒有任何改變；台美關係現在的各方交流及互信基礎非常非常高。

另據台北中國時報報導，民進黨立委許智傑詢問，如何解釋拜登說「It's independent」？顧立雄說，拜登是用「It」做主詞，語意較模糊，他看重的是後面那句，「由台灣人民自己做決定」，這與蔡英文國慶演說一致，蔡所提「互不隸屬」，與美方的「一中政策」及中方的「一中原則」不一樣，蔡英文是對「現狀的描述」，美國對「互不隸屬」，有深刻理解，且完全沒有意見。

國民黨立委翁重鈞則是質疑，拜登與習近平的談話，哪裡有談到互不隸屬？翁重鈞表示，拜登講到是反對片面改變現狀，或是破壞台海和平穩定的作為，顧立雄卻說這是拜登在呼應蔡，這是顧立雄的引申，過度解釋，不見得正確。

總統府秘書長李大維表示，美中兩國彼此的互動關係是非常動態性的，兩國領袖能視訊交流，只要不傷害台灣利益，「我們也願意看到他們有溝通機會，能夠化解緊張關係。」

台灣關係法 拜登 美國

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