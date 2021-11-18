新聞評論／拜習峰會成就有限 至少打破美中僵局

美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）召開線上「拜習會」。（Getty Images）

想在拜習峰會找到亮點並不容易；但美中兩國領袖終於透過視訊對話，名之「破冰」倒符合事實。外界對這次峰會原有兩種估計：一是這是雙方避免戰爭的關鍵，二是雙方裂痕太深，就算和解也只是曇花一現。會後，美方資深官員悲觀地說：「我們原本就不預期會有突破，結果確實沒有」；然而，拜登 自己卻說與習近平的會談過程不錯，後續會有很多工作要跟進。看來，至少雙方的僵局是打破了。

這次拜登一開始就表示，為確保兩國競爭不會轉向衝突，需要建立「護欄」，以確保彼此在高度競爭時能保持理性，避免擦槍走火，並在特定領域上合作。習近平則形容，中美是兩艘在大海中航行的巨輪，「我們要把穩舵，使兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞」。

這場會晤，由於是美方有求於中方，故在時差上選擇遷就中方，安排在北京的上午，華府的晚間。俟視訊結束，華府已是晚上11點半，年近80歲的拜登必然已疲累。在氣勢上，拜登剛歷經民主黨兩場州長選舉失利，明年期中選舉大勢不妙；習近平則剛取得中共六中全會「第三份歷史決議」的推崇，達到權力頂峰。兩相比較，習近平顯然更氣定神閒。

此次會晤，美方首重經貿。拜登希望借助與中國 談判的利多，幫他度過明年期中選舉的難關。雙方與會官員各有財經大臣，美方是財政部長葉倫，中共是國務院副總理劉鶴，意味經貿會有後續發展。這點要等到雙方磋商至相當程度，才會揭曉。

雙方也討論了彼此地緣政治的交集，諸如：北韓、伊朗、氣候暖化、疫情等；針對雙方的核武競爭，同意共同研究裁軍談判。為防止雙邊關係失控，有必要維持溝通管道的暢通，將建立類似歐巴馬時期的戰略與經濟的定期對話機制。拜登證實，將成立四個工作小組。拜習會前，雙方還就川普開啟的媒體戰達成三項共識，美國恢復中國駐美記者一年多次簽證及相關問題，中國則給予美國駐中記者同等待遇。

但在北京眼裡，這些都是小事。中共真正在意的，是外長王毅7月向美副國務卿薛曼所提出「三條底線」：美國不得挑戰、詆毀或顛覆中國特色的社會主義；不得試圖阻撓或打斷中國的發展進程；以及不得侵犯中國主權和破壞中國領土完整。其中，尤以台灣問題最容易將美中捲入衝突。

習近平嚴重警告拜登，台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這是在玩火。以往對於這一議題，美方總是行禮如儀敷衍過去；但這次不同，美方主動要與大陸開誠布公談論台灣問題，希望去除這個不定時炸彈。至於拜登有沒有向習保證「不支持台獨」，兩國發布的訊息各說各話；但拜登事後受訪問說，「我們沒有鼓勵獨立，我們是鼓勵他們做到《台灣關係法 》所要求的，這就是美國所做的，讓他們自己決定。」

此舉，意味美國又回到了「戰略模糊」，回到反對兩岸片面改變現狀；既反對中共動武，也反對台灣走向台獨。與其說美國改變政策，不如說是從先前「放縱台灣」作為對抗中國的政策，轉為「約束台灣」，避免引發台海衝突。

在經過川普四年的動盪，以及拜登第一年的調整後，我們看到美中台關係又回到了過去40年的傳統架構。其間，儘管華府與北京，甚至台北，都根據自己的利益企圖衝撞拉扯，但是最後還是理解：傳統架構最符合三邊的利益。