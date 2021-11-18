拜登補述「不鼓勵台獨 」 破除改變對台政策想像

美國總統拜登（左）16日離開新罕布夏州機場時對記者發表談話。（美聯社）

美國 總統拜登 談台灣，用詞不精準後修正已非首次，但這次未由幕僚澄清，而是拜登親說「不鼓勵獨立」、「鼓勵台灣完全按照台灣關係法 的要求行事」；拜登所說符合美國一貫立場及美台非官方關係的現實，也打破部分人士以為美國有意改變對台政策的想像。

「不支持台灣獨立」為美國一貫立場，其實無需過多揣測；只是拜登與中國大陸國家主席習近平16日視訊會議後，中方稱拜登表示不支持台獨，白宮聲明則未提，反而讓拜登是否說出不支持台獨，成為話題。

拜習會隔天，拜登被媒體問到台灣，他一度說，非常明確地表明支持「台灣法」（應指台灣關係法）及「它是獨立的，它自己做決定」。一個多小時後，拜登解釋「我說的是，他們必須決定。他們就是指台灣，不是我們（美國）。我們不鼓勵獨立，我們鼓勵他們完全按照『台灣法』要求的行事。」

拜登只是沒有照稿念出美國對台政策，但基本上重申信守台灣關係法、不鼓勵獨立等一貫立場；而自己做決定、他們必須決定等說法，也未偏離拜登政府持續支持符合台灣人民意願與最佳利益的方式和平解決兩岸問題。

當拜登說出「完全按照台灣關係法」，彷彿將時空背景拉回1979年美國與中華民國斷交，美國國會推動台灣關係法以維持與台灣的非官方關係，當時的參議員拜登投票贊成通過法案。在1999年，拜登反對「台灣安全強化法案」，他認為台灣關係法即可達到目的。

拜登是外交老手，也是就職時年紀最老的美國總統，原本外交圈對他充滿期待，但從「台灣協議」、「捍衛台灣承諾」，到這次「它是獨立的」，都讓外交圈充滿問號，然後「坐等澄清」。

有位熟悉美台事務的美方人士說，企圖從拜登談話中獲得正確的對台政策聲明，幾乎跟前總統川普時期一樣困難；他認為無需猜測拜登是否口誤，應以澄清為準，且美國政府的實際行動比言詞更為重要。

難以確定拜登是否口誤，台灣各界須小心處理，若在美方澄清前過度詮釋或炒作，恐損台美默契；也要避免成美中台間的「大冒險」。