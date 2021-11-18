李顯龍：台海緊張形勢 恐致美中誤判

新加坡總理李顯龍表示，台灣的緊張形勢可能引發美國與中國大陸之間的誤判。 (歐新社資料照片)

新加坡總理李顯龍17日表示，美國及中國 提升在台海周邊活動，台海緊張情勢恐導致美中之間的誤判；他不認為會在一夕之間發生戰爭，但目前情況確實有可能誤判情勢。

媒體報導，李顯龍昨晚出席彭博創新經濟論壇接受訪談時表示，美國大幅增加與台灣 的互動，中國加劇考驗台灣的空防能力，而台北當局也採取了在護照印上Taiwan的做法。他說，這些舉措提升緊張情勢，導致誤判更有可能發生。

中國近來加強對台軍事施壓，共機擾台頻頻之際，美國軍艦也多次通過台灣海峽。台海緊張情勢引發國際關注。

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日進行視訊會議，李顯龍表示，拜登與習近平見面且「坦誠地發言」是好事，儘管所有問題並不會在一次會議中解決。

另一方面，中國國家副主席王岐山也透過視訊在論壇發表演說表示，中國離不開世界，世界也離不開中國，中國深化改革、擴大開放的決心不會變。

●趙春山：陸將反獨轉促統

另外，中共 16日發布第三份「歷史決議」全文，淡江大學大陸所榮譽教授趙春山昨表示，涉台部分，他最關注的是「馬習會」有無放進決議文裡。他強調，中共決議案是歷史定位，第一點就提到「馬習會」，顯示中共很看重這個東西。今年是馬習會六周年，台灣卻無聲無息，「民進黨不注意就算了，很遺憾，國民黨提都不提」。

趙春山並表示，台獨是假議題，他預期，明年中共20大後，中共對台政策會進行戰略轉移，從「反獨」轉為「促統」。