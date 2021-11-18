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前亞太助卿：拜登先提台灣關係法 讓台更安心

台灣新聞組╱台北18日電
一天兩說法 美國總統拜登十六日在新罕布夏州被問到台灣問題，拜登說，「它是獨立的，它自己做決定」。（路透）
一天兩說法 美國總統拜登十六日在新罕布夏州被問到台灣問題，拜登說，「它是獨立的，它自己做決定」。（路透）

美國國務院前亞太助卿羅素日前說，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平視訊會晤時先提台灣關係法、後講美中三公報，且提及對台六項保證，台灣決策高層沒有理由擔心。

中央社報導，美國智庫亞洲協會16日舉辦座談會，會長陸克文與亞洲社會政策研究所副主任羅素分析「拜習會」結果及影響。

羅素說，拜登就涉台議題向習近平提出再保證，強調美方一中政策不變、未轉向支持台獨，但先提台灣關係法，之後才講美中三個聯合公報，「我可以想像習近平當時肯定坐立不安，因為中方不想聽到美方片面法律，他們不接受這是基本原則」。

拜登16日明確表達美方支持台灣關係法，並說台灣「是獨立的，由它自己做決定」，隨後澄清美方對台政策並未改變，美國不鼓勵台獨。羅素說，拜登此舉更讓台灣安心，但這並非完全正當或具建設性。

曾任澳洲總理的陸克文說，上周中共六中全會提到兩岸統一是「實現中華民族偉大復興的必然要求」，明白表示2049年是統一最後期限，對北京來說時間正在倒數。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）說，目前看起來拜習會比較像是遏制對方行動，沒有任何實際的政策轉變；若拜登在其他議題上讓步或準備做出讓步，可能會暫時緩解緊張局勢。

另外，國民黨智庫昨天舉行「衝突或合作？透視拜習會」記者會，前立委林郁方指出，這場會議沒有具體成果，最主要的目的是做戰爭危機的控管，不讓戰爭危機爆發，傳達「競爭不可免、戰爭不可有」的態度。他認為戰爭危機不應該被誇大，中美兩強之間的戰爭可能性很低。

台灣關係法 拜登 美國

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