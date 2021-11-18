前亞太助卿：拜登先提台灣關係法 讓台更安心

一天兩說法 美國總統拜登十六日在新罕布夏州被問到台灣問題，拜登說，「它是獨立的，它自己做決定」。（路透）

美國 國務院前亞太助卿羅素日前說，美國總統拜登 與中國大陸國家主席習近平視訊會晤時先提台灣關係法 、後講美中三公報，且提及對台六項保證，台灣決策高層沒有理由擔心。

中央社報導，美國智庫亞洲協會16日舉辦座談會，會長陸克文與亞洲社會政策研究所副主任羅素分析「拜習會」結果及影響。

羅素說，拜登就涉台議題向習近平提出再保證，強調美方一中政策不變、未轉向支持台獨，但先提台灣關係法，之後才講美中三個聯合公報，「我可以想像習近平當時肯定坐立不安，因為中方不想聽到美方片面法律，他們不接受這是基本原則」。

拜登16日明確表達美方支持台灣關係法，並說台灣「是獨立的，由它自己做決定」，隨後澄清美方對台政策並未改變，美國不鼓勵台獨。羅素說，拜登此舉更讓台灣安心，但這並非完全正當或具建設性。

曾任澳洲總理的陸克文說，上周中共六中全會提到兩岸統一是「實現中華民族偉大復興的必然要求」，明白表示2049年是統一最後期限，對北京來說時間正在倒數。

美國國防部前官員包士可（Joseph Bosco）說，目前看起來拜習會比較像是遏制對方行動，沒有任何實際的政策轉變；若拜登在其他議題上讓步或準備做出讓步，可能會暫時緩解緊張局勢。

另外，國民黨智庫昨天舉行「衝突或合作？透視拜習會」記者會，前立委林郁方指出，這場會議沒有具體成果，最主要的目的是做戰爭危機的控管，不讓戰爭危機爆發，傳達「競爭不可免、戰爭不可有」的態度。他認為戰爭危機不應該被誇大，中美兩強之間的戰爭可能性很低。