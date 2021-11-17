美不支持台獨？拜登重回戰略模糊

美國總統拜登與大陸國家主席習近平視訊峰會，台灣議題是交鋒重點。圖為16日新北市一家小吃店內，民眾邊用餐邊關注相關報導。（記者林澔一／攝影）

在拜習視訊會晤中，根據新華社報導，拜登 表示，美國 政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨，希望台海地區保持和平穩定；其實美國重申一中政策，希望台海穩定，都是可以預期的，但是拜登究竟有沒有講過「不支持台獨」，則是台灣 熱議的話題。

歷任美國總統，在不同的情況下，講過「不支持台獨」，柯林頓在上海提出「新三不」時，首先用此來表述，小布希總統則在批評陳水扁「麻煩製造者」時，也提過這個用法，川普總統則是在與習近平通電話時，希望爭取開高峰會，表達「不支持台獨」。

這個提法，不是美國傳統的提法，而是中國大陸的用法，美國的政策，誠如美方所公布的會議紀要，拜登不是直接提及「不支持台獨」，而是表示美方堅決反對片面改變現狀或破壞台海和平穩定的作為。

美國往往在對台灣走向憂心，或要爭取大陸改變時，才會順著大陸的說法來講，拜登政府迄今，只有國安會印太事務總監坎伯7月表明過「美國支持與台灣發展強有力的非官方關係，不支持台灣獨立」。

所以拜登沒有這樣講？其實拜登說美國反對片面改變現狀，是回到了美國傳統「戰略模糊」政策，其中既有反對解放軍動武，也有反對台灣獨立的意思在，雖然可以引申有「不支持台獨」的含意，但並不是美方習慣用的措辭。

這就牽涉到美國長期以來的，兩岸戰略模糊政策；過去美國刻意不說清楚，如果解放軍進犯，美國會怎麼做，好讓解放軍猜測美國的反應，而嚇阻軍事冒進，但同時也讓台灣方面猜測美方反應，來嚇阻台獨政治冒進，美國不願意因為台灣搞法理台獨，而任意揮霍美國的空白支票。

台灣問題惡化 美中關係焦點

但戰略模糊愈來愈維持不住了，其一是，由於解放軍日益強大，根本不在乎美軍是否會介入，在解放軍進犯時，已經假設美國一定會介入，而且勢必要阻止美軍，其二則因台灣日益民主化，而目前的蔡英文總統一再強調克制，願意與大陸對話，讓美方覺得，一步一步走向強調戰略清晰，並沒有負面作用。

由戰略模糊走向戰略清晰，美國一個中國政策空洞化，這讓大陸非常憂心，大陸外交部副部長謝鋒在摘要說明高峰會成就時，概括為「三四二一」，即三原則、四優先、兩共識、一問題，證明大陸最關切美中關係的，就是台灣問題的惡化。

之前蔡英文總統國慶演說提新兩國論，或是與CNN訪談中證實有美軍駐台，台灣內部一度疑惑大陸為何沒有反應，但在新華社所發的習近平對台獨的講話中，一股腦全盤托出。

習近平強調，台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚，要是台獨勢力跨越紅線，「我們將不得不採取斷然措施」。

習直接警告 批美「以台制華」

中方最高領導人直接了當地批評美方「以台制華」，美方也知道這是中方最敏感的議題，其他像是新疆與香港，現在已落入中共掌控，美國雖然提出，只是表面關切，也知道無能為力，可是台灣問題卻是重中之重，大陸學者甚至以「頭號熱點」一詞形容台灣議題在這次視訊會晤中的重要性。

其實在這場視訊會晤之前，美方已先後有兩位高層官員提出保證，美國國務卿布林肯10月31日在和中國外長王毅羅馬會晤中強調，華府在台灣問題上不會改變「一中政策」；11月7日白宮國安顧問蘇利文接受CNN訪談，被問到，「如果中國發動武裝攻擊，大規模網路攻擊，美國是否會協防台灣？」

蘇利文回應，「我很早前就明白，不回答與台灣相關的假設性問題。我們最根本的目標，是避免台海出事。」蘇利文的回答並不是斬釘截鐵的「是的」，而是以務虛、審慎的方式談中美關係，保持了在台海問題上的模糊策略。

大陸似乎接受了美國兩位資深官員對戰略模糊政策的保證，所以才同意讓視訊會晤如期舉行。

過去每次中美會晤時，大陸總是提出台灣問題，要求美方重申一個中國政策的保證，而美方總是敷衍一下，希望把這個問題搪塞過去，可是這次視訊會晤與之前完全不同，拜登一開始就表示，為了確保兩國競爭不會轉向衝突，需要建立起護欄，台灣問題最最容易將美中捲入直接衝突，而開誠布公談台灣問題，就是這場線上會晤的主要目的。