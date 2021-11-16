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堵北京過度擴張…美議員團赴台 密訪印太

記者張加／台北16日電
美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）（中）與參、眾議員團六人以及隨行人員结束訪台行程離境。（記者鄭超文／攝影）
美國共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）（中）與參、眾議員團六人以及隨行人員结束訪台行程離境。（記者鄭超文／攝影）

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等國會議員上周訪台，期間低調且行程保密；柯寧返美後表示，此行出訪印太多個地方，為確保美方能夠對抗中國大陸的過度擴張。

自由亞洲電台報導，已返華府的柯寧14日向媒體發放與台灣總統蔡英文、外交部與國防部官員合照，並表示台灣之行的目的，是了解美國如何最好地支持台灣發展國防能力，應對兩岸軍力不對等，並討論美台貿易關係。

據報導，柯寧指代表團在台參觀世界最大半導體晶圓代工廠，並聽取中國大陸威脅台灣晶片製造業和破壞其穩定供應鏈簡報。

美國議員訪問團一行12人，9日搭乘軍機抵台，引起關注，但台灣總統府、外交部當時皆未提供細節，據了解，是因議員考量印太區域其他行程，希望結束訪問再公布；美國在台協會（AIT）、外交部昨天才發布新聞稿說明議員訪台行。

AIT指出，參議員柯寧、柯瑞柏（Mike Crapo）、李麥克（Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville），以及眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（Jake Ellzey）9日至11日訪問台灣，此行程為國會議員出訪印太地區的一環。

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