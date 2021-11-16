黑白集／ 國際級司法笑話：真案不辦 假案抓人

中國創新投資行政總裁向心（右）及妻子龔青（左）被指涉嫌違反國安法，最終獲北檢不起訴草草收場。（記者林伯東／攝影）

兩年前的「王立強共諜案」，最近以向心、龔青夫婦獲北檢不起訴草草收場，政府灰頭土臉。當初炒得沸沸揚揚的「國安大案」，說穿了，就是為選舉而炒作的政治案件。這也讓台灣 司法再次鬧了國際笑話。

此案發生在總統選戰最激烈時，但當時所謂的證據，僅憑王立強在澳洲 的片面說詞。這卻讓蔡政府「撿到槍」，煞有介事地羅織，向心夫婦被限制出境長達二年；結果卻未查出任何犯罪實證。如今必須放人了事，但政治目的已遂。

說是司法「再次」鬧笑話，原因在，涉嫌在台殺害女友潘曉穎的港人陳同佳出獄已二年，卻因台灣政府不讓他來台投案，不久前他已搬出港警的安全屋，成為自由人。蔡政府表面上堅稱，要和港府有「司法互助」才接受投案，其實無意接這個燙手山芋。於是殺人嫌犯就自由了。

向心案對比陳同佳案，前者明知是假案卻堅決抓人，後者是證據確鑿卻拒不辦人，背後都是政治算計。向心夫婦獲不起訴後，檢方說「向澳洲調資料遭拒」，亦諷刺至極。澳洲與台灣之間也無「司法互助」，卻不見蔡政府有隻字片語指責。這是雙標？還是根本無卷可調？

蔡政府以「國安」之名玩弄這兩起案件，都鬧上國際。這種讓人「笑著笑著就哭了」的司法笑話，會是最後一樁嗎？