陪陳時中唱歌美魔女是大陸公務員 邱太三：絕對依法處理

衛福部長陳時中飲酒影片中，站在正崴集團董事長郭台強（右）身邊的女子，被肉搜出是穿梭兩岸的嵐台企聯會會長陳曉蓁。（網路圖片）

疫情 指揮中心指揮官陳時中 去年脫口罩喝酒唱歌的影片在網路瘋傳，與會者之一的「長髮美魔女」陳曉蓁被起底，陳曉蓁不只是人力銀行前執行長，現還掛名大陸福建平潭招商局副局長，涉違兩岸條例。陸委會主委邱太三昨日受訪時對此回應，已函請主管機關進行行政調查，「絕對會依法來處理」。

陳時中飲酒影片中，出現不少女生陪著喝酒唱歌。（網路圖片）

邱太三表示，依據兩岸人民關係條例相關規定，台灣 人不得擔任對岸黨政軍職務，對於此案，原則上會先用行政法來作處理，若有其他嚴重情事，才會進一步依相關法規來處理。至於陳時中與有大陸公務員身分的女子同場餐敘，是否涉及國安疑慮？邱太三回應，陳時中表示是「應邀而去」，事前不知道現場有誰，且跟這些人接觸（指唱歌餐敍），並不會違反任何的法律規定。

本報系日前披露，陳曉蓁除了是前人力銀行執行長，作為嵐台企聯會會長的她在福建台商圈也名氣不小，不但當上大陸公務員，掛名福建平潭招商局副局長，甚至加入平潭區婦聯會兼職副主席；2019年韓國瑜當上高雄市長，「台北快輪」從高雄港開通貨運直航到福建平潭，滿載採購大單，就是由嵐台企業與企業家聯合會負責採購，陳曉蓁當時即現身高雄港啟航典禮。

另外，「長髮美魔女」陳曉蓁被起底具大陸官方身分，國民黨立委曾銘宗昨日在立法院朝野協商時質疑，身為指揮官不用迴避嗎？陳時中表示，「我並不知道她是誰。」