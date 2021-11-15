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美議員團上周訪台 外交部：彰顯對台美關係的重視

記者張加／台北15日電
美國國會議員上周結束訪台行程，前往桃園機場搭乘阿聯酋班機前往杜拜，一位成員揮手向採訪的媒體致意。（本報資料照片）
美國國會議員上周結束訪台行程，前往桃園機場搭乘阿聯酋班機前往杜拜，一位成員揮手向採訪的媒體致意。（本報資料照片）

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等議員9日晚間搭乘軍機抵台訪問，全程行程保密；外交部今天終於發布新聞稿說明表示，此團是自疫情以來首次横跨兩院的美國國會大型訪台議員團，他們的來訪彰顯美國對台美關係的重視及一貫堅定支持。

外交部指出，美國聯邦參議員柯寧、柯瑞柏（Mike Crapo）、李麥克（Mike Lee）、塔柏維爾（Tommy Tuberville）及聯邦眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）、艾爾濟（Jake Ellzey）組成的國會議員訪團一行12人於9日至11日訪問台灣

外交部表示，訪團在台期間曾晉見蔡英文總統、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、與外交部長吳釗燮進行視訊會談、接受外交部政務次長曾厚仁款宴，及拜會國防部長邱國正，就台美關係各項重要議題交換意見。

外交部說，感謝柯寧一行的情義相挺，以及對各項台美重要議題鼎力相助，相信此行將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。

據外交部資料，柯寧是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，曾在去年2月於華府會晤當時訪美的賴清德副總統當選人，也多次連署支持友台議案及聯名函，如連署「台北法」（TAIPEI Act）及支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）的聯名函。

柯寧也是「晶片法案」（CHIPS for America Act）及「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）等多項友台法案的重要推手，致力促進台美在關鍵供應鏈及安全層面的合作。柯瑞柏及李麥克長期支持各項友台議案，也是台灣在美國國會的重要友人。塔柏維爾、岡薩雷斯及艾爾濟眾則是本屆美國國會新科議員，非常關注台灣事務。

美國 台灣 柯瑞

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