我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「覺得美不會抓我」中巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登「嚴重失和」

對手嗆建交北京…宏國總統選前訪台 學者：不致空手回

台灣新聞組╱台北15日電
宏都拉斯總統葉南德茲（左）等一行人，14日晚間搭機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（右二）代表歡送。（記者季相儒／攝影）
宏都拉斯總統葉南德茲（左）等一行人，14日晚間搭機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（右二）代表歡送。（記者季相儒／攝影）

今年剛好是中華民國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏國總統葉南德茲伉儷等應邀請訪台三天，昨晚葉南德茲一行人搭機離台。淡江大學副教授黃介正表示，葉南德茲此行應不致「空手而回」。

影音來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，葉南德茲12日抵台，這是他第四次訪台。蔡英文總統13日在總統府內會見葉南德茲一行人，訪問團成員包括宏國總統府秘書長卡多納夫婦、財政部長馬塔夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優等重要官員共11人。蔡英文表示，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80周年，此時率團來訪意義非凡。

葉南德茲則表示，這次率團到中華民國台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化，無論是他在任或卸任之後。

台北中國時報報導，宏都拉斯將在28日舉行總統大選，屆滿的葉南德茲在卸任前特地訪台作法頗不尋常。外媒報導，葉南德茲所屬政黨在大選中面臨嚴峻挑戰，主要反對黨候選人卡斯楚的民調領先，她揚言若當選將與北京建交。

報導指出，葉南德茲是否可能對台灣做出一些要求，作為其政黨競選宣傳的籌碼？黃介正表示，這當然不排除，他在疫情這麼嚴重的時候專程跑一趟台灣，如果空手而回，對他來說不會有幫助，其中的取捨，政府要去拿捏。黃說，站在外交立場，能多做盡量不要少做，但若被敲竹槓也不好。但他也坦言，外交都會有風險，政府給或不給都是兩難。

台灣 疫情 蔡英文

上一則

「拆彈」正國會 蔡英文提名六都市長 民進黨全代會通過

延伸閱讀

當選總統時拒賣 華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫

當選總統時拒賣 華府川普飯店3.75億售出 改名華爾道夫
宏都拉斯月底大選 美學者：反對派當選 恐改變外交立場

宏都拉斯月底大選 美學者：反對派當選 恐改變外交立場
宏都拉斯總統葉南德茲 14日結束行程搭機離台

宏都拉斯總統葉南德茲 14日結束行程搭機離台
拜登民調太低 鑑諸歷史…民主黨期中選前難改頹勢

拜登民調太低 鑑諸歷史…民主黨期中選前難改頹勢

熱門新聞

王泉仁（右）與麻衣的婚姻在鬧僵中結束，日前傳出王泉仁即將再迎第三次婚姻，且對象是名日籍空姐。（取材自臉書）

扶正舊愛空姐女友 王泉仁爆「第三次結婚」再當爸

2021-11-09 23:15
台灣退役上將夏瀛洲。圖／取自夏瀛洲臉書網頁

台退將夏瀛洲稱「解放軍有權巡西南空域」 台國防部發聲了

2021-11-07 13:10
前駐泰代表李應元今晚因壺腹癌轉移病逝台大醫院。(本報資料照片)

台駐泰前代表李應元癌症病逝 享壽68歲

2021-11-11 09:24
台大機械系最新系服出爐，超簡約設計引起話題。 (圖擷自台大機械系學會臉書)

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

2021-11-09 11:01
柏楊妻子張香華。（本報資料照片）

柏楊《醜陋的中國人》遺孀拒教材收錄 2024停止發行

2021-11-11 02:28
行政院長蘇貞昌(中)參加國立台灣歷史博物館升格儀式。記者修瑞瑩／攝影

中共從清華大學竊高科技機密？蘇貞昌：中國謀我日急

2021-11-08 10:08

超人氣

更多 >
中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返
史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」

史上最扯...女歌手當眾脫褲灑尿 對準男歌迷「洗臉」
封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂

封面故事／Medicare如何選？專家讓你一次搞懂
CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟
封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑

封面故事／紅藍卡答問 9個QA不踩坑