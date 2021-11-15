對手嗆建交北京…宏國總統選前訪台 學者：不致空手回

宏都拉斯總統葉南德茲（左）等一行人，14日晚間搭機飛往洛杉磯，由總統府秘書長李大維（右二）代表歡送。（記者季相儒／攝影）

今年剛好是中華民國與宏都拉斯共和國建交80周年，宏國總統葉南德茲伉儷等應邀請訪台三天，昨晚葉南德茲一行人搭機離台。淡江大學副教授黃介正表示，葉南德茲此行應不致「空手而回」。

影音來源：聯合影音網

本報系聯合報報導，葉南德茲12日抵台，這是他第四次訪台。蔡英文 總統13日在總統府內會見葉南德茲一行人，訪問團成員包括宏國總統府秘書長卡多納夫婦、財政部長馬塔夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優等重要官員共11人。蔡英文表示，這是疫情 爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80周年，此時率團來訪意義非凡。

葉南德茲則表示，這次率團到中華民國台灣 想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化，無論是他在任或卸任之後。

台北中國時報報導，宏都拉斯將在28日舉行總統大選，屆滿的葉南德茲在卸任前特地訪台作法頗不尋常。外媒報導，葉南德茲所屬政黨在大選中面臨嚴峻挑戰，主要反對黨候選人卡斯楚的民調領先，她揚言若當選將與北京建交。

報導指出，葉南德茲是否可能對台灣做出一些要求，作為其政黨競選宣傳的籌碼？黃介正表示，這當然不排除，他在疫情這麼嚴重的時候專程跑一趟台灣，如果空手而回，對他來說不會有幫助，其中的取捨，政府要去拿捏。黃說，站在外交立場，能多做盡量不要少做，但若被敲竹槓也不好。但他也坦言，外交都會有風險，政府給或不給都是兩難。