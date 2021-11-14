時代雜誌刊廣告：語言合作開啟台美關係新篇章

駐紐約台北經濟文化辦事處在「時代雜誌」美國版刊登全頁彩色廣告，提到台美教育倡議簽署後，語言合作為台美關係開啟全新篇章。（駐紐約台北經濟文化辦事處提供）

駐紐約台北經濟文化辦事處在最新一期「時代雜誌」刊登全頁彩色廣告，提到去年12月台美教育倡議簽署以來，雙方透過多元管道創造更多雙向語言學習機會，台美關係開啟全新篇章。

這篇刊於「時代雜誌」（TIME）美國 版11月22日及29日雙週刊的文案寫道，台灣 積極擴大現有華語及英語教育合作計畫，如教育部 的「台灣優華語計畫」，目的在鼓勵美國與台灣大專院校建立校對校合作，由台灣協助招募、補助華語教師前往美國授課，並提供教學資源。

今年9月底，台灣與美國中西部共12所大學聯合簽署校對校華語文合作備忘錄，兩國參與上述計畫的大學增至31所。

賓州州立大學（Pennsylvania State University）11月初與國立台灣師範大學簽署合作備忘錄，成為美東地區率先與國內大學合作推動「台灣優華語計畫」的公立大學。

台灣也持續爭取與美國各州政府深化教育交流合作，肯塔基州9月成為「台美教育倡議」啟動以來，美國首個與台灣簽署高等教育備忘錄的州。台灣多年來與美國多州政府簽訂類似協定，期盼延續此一動能，爭取美國更多州政府跟進，分享教學資源，發展互利互惠關係。

此外，在中華民國僑務委員會推動下，美國各地將陸續成立15所台灣華語文學習中心，向美國社會推廣具台灣特色的華語文教學。新澤西州普林斯頓中文學校、梅山中文學校新設的台灣華語文學習中心都已展開運作。

文章寫道，中國孔子學院遭批評淪為政治工具，近期在美國紛紛關閉，這項發展使美國各界更加重視語言學習的中立性，確保不受言論審查。哈佛大學暑期華語進修計畫明年起將從北京移往台北。

駐美代表蕭美琴曾向「芝加哥太陽時報」（Chicago Sun-Times）說，台灣與美國的大學都高度重視學術自由、言論自由等價值。

文末寫道，語言是人類社會最基本的連結形式，有助促進文化交流、帶動經濟發展、建立長久友誼。「台美教育倡議」將進一步強化台美互動、深化合作，並彰顯兩國對民主自由價值的共同承諾。

駐紐約辦事處長李光章說，台灣自由開放的學習環境是自身優勢和資產。台灣作為美國可信賴的夥伴，有能力在美國華語文教育扮演重要角色，為美國學生提供自由、民主、多元的華語文學習環境。

李光章表示，中華民國政府將持續拓展與美國各州政府和重要大學的合作機會，分享台灣優質的華語文教學資源，也讓美國更加了解台灣的民主經驗和自由價值，期盼藉此深化台美基於共享信念的緊密夥伴關係。