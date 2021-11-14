入CPTPP 張忠謀：有希望但周邊國家有阻力

代表台灣參加APEC領袖會議的台積電創辦人張忠謀13日在總統府記者會中指出，自由市場是晶片荒的最佳解方。（記者林俊良／攝影）

今年亞太經濟合作（APEC ）經濟領袖會議前天落幕，台灣 領袖代表台積電創辦人張忠謀昨天偕同相關官員在總統府舉行說明記者會。張忠謀被問及對台灣申請加入CPTPP是否抱持樂觀態度時表示，台灣有很好的條件，但是也有周邊國家阻力，所以不敢講有幾成加入機率，「也許不能說很有希望，但有希望」。

張忠謀會中發言提及，關於區域經濟整合使經貿關係更加密切，台灣經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮，因此相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議；基於這些信念，我方已經申請加入CPTPP，中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

張忠謀也指出，APEC成員國有20幾國，其中僅有11國是CPTPP成員，是他們要決定誰進入CPTPP，APEC也不是一個適宜的場合去競選CPTPP，會議上亦無其他會員國領袖對台方提出CPTPP有所回應，「由於視訊議程安排，這是個沒有互動的會議，一點互動也沒有」。

至於中國在會中有無提及一中原則，或是對台表達任何態度？張忠謀說，「沒有」。一旁的總統府發言人張惇涵補充說明，張忠謀的意思是中國代表沒提出一中原則。

此外，對於全球晶片 短缺問題，張忠謀表示，雖然任何關鍵零組件的短缺都是嚴重的問題，然而自由貿易與自由競爭的自由市場仍然是最好的解決方案，近期晶片短缺，晶片製造的產能大幅提升，體現了自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。

張忠謀也在峰會中指出，APEC成員們在過去數十年透過自由貿易而蓬勃發展，相較於過去，最近的「自由貿易」似乎多了一些條件，中華台北相信大部分條件會有不良後果，「我們堅信，只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個APEC成員實現供應鏈韌性和繁榮興盛的康莊大道」。

張忠謀更意有所指地說，例如現在關於半導體積體電路，美國要在境內多做一點，但其實美國一直主張自由貿易，現在突然加條件要在美境內多做，這就是條件。