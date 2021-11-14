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陳吉仲稱「禁萊豬，美國會不會生氣？」藍轟政府卸責

記者李承穎、劉宛琳／台北14日電
反萊豬意見發表會上，陳吉仲（圖）想把焦點拉離食安範圍，卻遭林為州批評政府未盡到把關責任。（記者林俊良／攝影）
反萊豬意見發表會上，陳吉仲（圖）想把焦點拉離食安範圍，卻遭林為州批評政府未盡到把關責任。（記者林俊良／攝影）

反萊豬公投首場意見發表會昨登場，正方為國民黨立委林為洲，對上反方代表農委會主委陳吉仲，雙方針對反萊豬公投通過後，是否影響加入CPTPP等國際貿易組織交鋒。陳吉仲強調，台灣美國這麼多貿易順差，萊豬若遭禁，美國人會不會生氣？林為洲則回嗆，美國不是CPTPP會員國，沒有權力決定台灣能不能加入。

林為洲指出，CPTPP成員中，澳洲、馬來西亞和紐西蘭等只進萊豬，不進萊牛和內臟，「這代表不是Codex訂定的標準，所有國家都要接受」，台灣吃豬特別多卻還是要進口萊豬，門戶洞開，政府有盡到把關責任嗎？

林為洲表示，有160個國家把萊劑當作國內禁藥是事實，就像歐盟完全禁止含萊肉品進口也禁用萊劑，「美國都可以容許歐盟禁止，為何台灣不行？」

陳吉仲反擊，強調林為洲說的不是事實，2012年7月Codex通過國際標準後，有109個國家進口萊豬，鄰近的日本、南韓和新加坡都開放，CPTPP 11個會員國等也都有訂安全容許含量，所有會員國都要遵照食品安全、防疫動植物檢疫措施的遊戲規則，「這不是食品安全議題，是國家重大國際經貿重要議題。」

陳吉仲說，蔡英文總統勇敢做這決定後，停五年的台美TIFA重啟談判，台美貿易總額2兆4000多億台幣，「一年跟美國多賺5300億順差，公投若通過了，這時美國人會不會生氣？」

陳吉仲說，馬前總統2012年開放美牛進口到去年為止，共進40萬公噸牛肉，每個台灣人去年吃到2.7公斤牛肉，過去十年來都沒發生食安問題，為何反對萊豬進口？

林為洲說，政府只標示產地而非成分，到餐廳吃滷肉飯「請問哪個老闆會告訴你用美豬或是萊豬？」重點是人民無法分辨。

陳吉仲稱，「市場上一公斤萊豬都沒進來。」林為洲則反擊，廠商怕被獵巫，萬一不同意的多（指公投），就會開始進口。

反萊豬意見發表會上，陳吉仲想把焦點拉離食安範圍，卻遭林為州（圖）批評政府未盡到把...
反萊豬意見發表會上，陳吉仲想把焦點拉離食安範圍，卻遭林為州（圖）批評政府未盡到把關責任。（記者林俊良／攝影）

美國 台灣 公投

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冷眼集／禁萊豬怕惹美方生氣 台灣人就不生氣嗎？

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