新聞評論／拜習會將登場 美中博弈…台灣是棋子

美中兩強角力，台灣恐淪為棋子。圖為中共總書記習近平。（新華社）

雖然媒體都報導拜習高峰會將在15日舉行，白宮卻連幾天拒絕提供議程，甚至連時間都沒有證實，只私下表示，因為要減低外界對峰會的預期，「這是我們『負責任的管理競爭』的一部分，不希望太凸顯可以達成的目標」。

氣候合作與貿易協商，是這次峰會可以預期的成果，但是在台灣、香港與新疆等問題上，兩國領袖現在都不能被國內認為示弱，難有協議。

談判本來就是有取有捨，若問甚麼是大陸最想要的？無疑是要綁死台灣問題，習近平要拜登 說清楚，美國 的一中政策究竟是甚麼，未來的三年當中，還會不會有意外？

美議員搭軍機訪台 中方認越紅線

大陸認為，從川普的最後一年開始，美國的一中政策就走樣了，美台官員互動的禁忌被打破，拜登上台後不僅沒有「撥亂反正」，還變本加厲，支持台灣加入聯合國系統。

這次大陸對美國議員訪問團來台，反應之如此強烈，其實並不在於美國議員訪台，而是在乎他們搭乘的海軍C-40A行政專機，逾越一中政策的紅線，當然今年6月美國三位參議員訪問團，也搭乘C-17軍用運輸機，之前美軍軍機抵台也所在多有，但是距離峰會不到一周，北京認為這是刻意挑釁，所以接連有國台辦、國防部與東部戰區的抨擊。

為了避免再度刺激北京，讓高峰會生變，美國議員團11日晚間離開時，沒有安排美國軍機從琉球降落台北來接，反而是搭乘阿聯酋航空公司的航班。

美調整政策 盼台勿渲染雙方關係

無獨有偶的，台北時間10日晚間9時，由國務卿布林肯透過視訊，召開的國際疫情部長會議，邀請近40名各國外長、觀察員與區域組織領袖，事先傳出會邀請台灣外長吳釗燮與會，過去台灣代表參加國務卿與總統召集的販賣人口、宗教自由等國際會議，頗多先例，而今年9月拜登總統召集的疫情峰會，台灣也由前副總統陳建仁代表參加。

台灣雖然防疫表現廣獲國際讚許，但是這次不僅吳釗燮沒有參加，也沒有駐美代表蕭美琴替代出席，反倒是邀請了被懷疑隱匿疫情的中國大陸，由其駐美大使秦剛代表出席，美方說明未邀台灣，是因受到會議時間與形式所限，但大家懷疑與即將舉行峰會有關。

其實台北早就心裡有數，11月初，美國國務院有四名官員特別到台北，向台灣相關方面傳達：美國對台灣的支持不變，但是不想因此而激怒中方，尤其是希望台灣政府方面不要渲染台美雙邊關係，增加美方與大陸交涉的困難。

雖然美方強調對台政策不變，但這明顯是政策的調整，讓與會人士嚇了一跳，而且美國很快就付諸實施。雖然搭乘軍機與官員參加會議，都有前例，但是要不要循例，由美國說了算，現在很明顯的，美國不要這樣做。

拜登兩次「口誤」 北京疑玩把戲

中方其實更在意拜登在近日兩次美國有防衛台灣承諾的「失言」，雖然事後白宮與國務院都強調美國政策不變，美國僅有協助台灣防衛自己的義務，但是北京懷疑美國是在玩「進兩步、退一步」的把戲。

於是在峰會前，美方做出權威澄清；首先是美國國務卿布林肯10月31日在和中國外長王毅羅馬會晤中強調，華府在台灣問題上不會改變「一中政策」，同一天還接受CNN專訪提到，美國將持續遵守《台灣關係法 》，確保台灣在遭受攻擊時有能力自我防衛，這是符合傳統華府「戰略模糊」的立場。

一周後，11月7日白宮國安顧問蘇利文接受CNN主持人扎卡利亞訪談，被問到，「如果中國發動武裝攻擊，大規模網路攻擊，美國是否會協防台灣？」蘇利文回應，「我很早前就明白，不回答與台灣相關的假設性問題。我們最根本的目標，是避免台海出事」。

蘇利文的回答並不是斬釘截鐵的「是的」，與之前拜登總統的兩次「口誤」大不同，而是以務虛、審慎的方式談中美關係，保持了在台海問題上的模糊策略，蘇利文還表示，拜登政府無意重複此前對華政策中的「其中一個錯誤」，即尋求給中國體制帶來「根本轉變」，美國正尋求「與中國共存」，而非遏制中國或發動新冷戰，換句話說，這意味著對中國保證，不會試圖「顛覆政權」（regime change）。大陸看起來似乎接受了美國的保證，而讓峰會籌備持續進行。

關係緩和？美自認掌握戰略主動

但如果中方以為，當前中美關係的緩和，甚至峰會最後開得成，是由於中方之對美方堅持立場所取得的成果，這不僅自以為是，也與美方的認知相去甚遠，老實說，這並不算是美國的退讓，只是回到原本的立場與位置上而已，美國認為他們才是掌握戰略主動的一方，目前兩國關係正按照美方設定的目標和節奏發展。

在美中棋局中，台灣不過是棋子，真正下棋的是華盛頓與北京，人家叫我們動，就動，叫我們不動，是千萬動不得的。