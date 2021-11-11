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美議員會蔡英文 聽台國防部共軍簡報 關切防衛動員

台灣新聞組／台北11日電
美國聯邦參議員柯寧等訪台團，10日下午搭車進入國防部，聽取近期共軍對台威懾現況的簡報。(記者胡經周／攝影)
美國聯邦參議員柯寧等訪台團，10日下午搭車進入國防部，聽取近期共軍對台威懾現況的簡報。(記者胡經周／攝影)

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）等國會議員與美軍人士訪台，昨天會見蔡英文總統、訪問國防部，關注中國大陸對台威懾等區域安全議題，一行將於今天離台；訪團此行並非只訪台灣，還有其他區域國家。

據了解，訪團成員主要為共和黨籍議員，包括柯寧、克雷波（Mike Crapo）、圖博維爾（Tommy Tuberville）、李麥克（Mike Lee）四位參議員，以及兩位眾議員、兩位美軍人士、議員助理等共十餘人。柯寧、克雷波為「台灣威懾法案」的共同提案人，該法案旨在強化台灣抵禦中國侵略與脅迫能力，由參院外委會共和黨首席議員芮胥（James Risch）提出。

美國會議員訪團9日搭軍機抵台，雖然美議員訪台十分正常，但此團格外低調，台美事前未公布消息，訪團抵台後，台外交部與美國在台協會（AIT）也未提供細節。大陸外交部、國台辦昨天措辭嚴厲，指陸方已向美國提出嚴正交涉，美議員同「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

據消息人士說法，訪團此行並非單純議員訪台交流，而是有其他業務，具相當程度機敏性，多聚焦國防與印太區域安全；台灣為該團訪問的其中一站。

柯寧一行昨天上午到總統府，會見蔡英文；下午在黑色勤務車輛引導下，約2時30分左右進入國防部，在國防部長邱國正陪同下，由參謀本部情報參謀次長室簡報共軍近期對台威懾現況。美國國會議員赴國防部聽取簡報是近年來僅見，但國防部發言人史順文表示，沒有評論。

知情人士指出，美國一直不斷關切台灣的自我防衛能力，尤其美方長期希望台灣成立「全民防衛動員署（全動署）」增強台灣整體防禦作戰能力，因此台美雙方為「全動署」頻繁交換意見，是近期交流重點。「全動署」已確定明年1月正式掛牌，預算已編列於國防部明年度預算中，全動署也編列赴美考察預算，期望透過美方專家建議、雙方互訪及小部隊駐訓等，汲取美方後備部隊建軍經驗，作參考依據。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）與國務院發言人普萊斯（Ned Price）分別在記者會被問及議員搭乘軍機訪台一事，柯比指出，國會團訪台並不罕見，9日的訪團已是今年第二次，也符合美方履行台灣關係法的義務；台灣關係法獲得歷任政府支持，以協助台灣強化自我防衛需求。普萊斯則未正面回應，建議媒體詢問議員。

今年6月本土疫情升溫，美聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）、蘇利文（Dan Sullivan）、昆斯（Chris Coons）組成跨黨派訪問團搭乘運輸機訪台，宣布美國捐台75萬劑疫苗協助抗疫。訪團抵台前，總統府已表達歡迎，並預告總統會到國軍松山空指部機場接見訪問團。相較之下，柯寧等人此行顯得格外低調。

國防部官員在門口迎接美參議員柯寧一行來訪。(記者胡經周／攝影)
國防部官員在門口迎接美參議員柯寧一行來訪。(記者胡經周／攝影)

台灣關係法 美國 國防部

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