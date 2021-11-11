美議員神秘訪台 牽動抗中威懾布局

美國參議員柯寧一行10日下午訪問國防部，約一小時後離去。(記者胡經周／攝影)

美國 聯邦參眾議員搭乘美國海軍C-40A行政專機，於台北時間9日晚間6時許降落松山空軍基地。議員乘坐美方軍機出訪是國會代表團慣例，並不罕見，今年6月美國三位參議員訪問團，就是搭乘C-17軍用運輸機飛抵松山機場。

可是特別的地方是，台灣 外交部一直沒有透露訪賓名單與行程安排，這本是大內宣好機會，外交部卻不居功，要媒體去問美國在台協會AIT，說由AIT宣布，AIT則推給議員辦公室。

美國國會議員訪問團過去常來，本來算不得什麼突破，但中國大陸卻反應強烈，從國台辦發言人、國防部 發言人，乃至東部戰區發言人都提出警告，東部戰區還表示，在同一時間，派出六架不同型式軍機「在台海方向進行聯合戰備警巡」，透露出不尋常氣氛。

為何如此神祕？第一個可能是來訪者身分特殊，除了議員之外，有人認為可能訪問團中有特別的人物，外傳亞太助卿康達密訪，但是康達之前在日本，10日至12日在南韓訪問，行程排得很滿，不大可能有一天的時間，效法肚子痛的季辛吉，另一個可能是，團中有兩位陪同軍官，過去訪問團沒有，可能任務性質特殊，但是軍階只有上校與上尉，沒什麼好談的。

第二個可能是時機特殊，此刻正是六中全會第三天，而據報導，下周即將舉行拜習線上高峰會，台灣問題都是重中之重，不能容許有差錯，美國不願意好不容易安排的高峰會給搞砸了，所以警告台灣，刻意低調再低調，而大陸則認為美方有意在六中全會當中搗亂，是可忍孰不可忍，反應有些過當。

但是這次來訪的目的，才是真正特殊的；共和黨參議員才剛剛在4日提出「台灣威懾法」（Taiwan Deterrence Act），希望每年向台灣提供20億美元和其他援助，加強台灣防務，直到2032年。值得注意的是，每年20億美元是在「外國軍事融資」項目下，這個項目的撥款是美國政府的贈款和貸款，使其他國家能夠購買美國生產的武器和國防設備，換句話說，雖然沒有正式外交關係，但台灣將躋身非北約的美國盟邦之列。

「台灣威懾法」提案人都是赫赫有名的大牌參議員，參院外交委員會共和黨領袖芮胥領銜，共同發起人包括共和黨參議員柯寧、克雷波、海格提、羅姆尼和魯比歐，而柯寧與克雷波這次就率團到了台北。

此法看起來似乎對台灣好，但拿人手短，這筆年度資金是有附帶條件的，包括台灣承諾需與美國的支出相匹配，台灣還須對改進抵禦中國的防務戰略進行年度評估，包括是不是要恢復徵兵制。

換句話說，美國對台灣沒有信心，要直接介入台灣防務，這也就是為何訪問團除了拜會總統與外交部，要再拜會國防部，聽取共軍威懾台海簡報。

這個法案如果通過，除了對台灣政府產生直接壓力，對拜登政府也會產生政治壓力，同時更會打亂美國國防部自己從去年開始力推的「太平洋威懾法案」。

美軍印太司令部去年依據國會通過的「太平洋威懾計畫」特別編列預算，而且從2021財政年度的22億美元，今年倍增至46億美元，未來五年中，「太平洋威懾法案」將投入273億美元，印太司令部計畫利用這項專款，在西太平洋第一島鏈分散建立能經受敵人攻擊的精準打擊作戰網路，在關島部署陸基神盾飛彈防禦系統，在太平洋島國帛琉部署戰術多功能雷達，並在區域各處建立多個作戰訓練基地，以便美軍和盟軍可以一起訓練、共同作戰，台灣當然受惠，但這不是專為台灣，而是在區域內全面加強對中國的威懾。

對美國防部來說，並不希望專門撥筆經費給台灣，而是對整體東亞區域防衛做出規畫設計，國防部希望說服議員們能夠將臨時起意的「台灣威懾法」，融入由國防部規畫的「太平洋威懾法案」之中，這就解釋了為何訪問團還有兩位軍官隨行，而且據說行程不只到台灣，還有拜訪亞太其他國家的行程。