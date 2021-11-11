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國台辦：懲戒台獨分子 金主禁在陸謀利

記者陳政錄／台北11日電
國台辦發言人朱鳳蓮表示，陸方將禁止台獨頑固分子進入港澳、限制其關聯企業和金主在大陸謀利。(中新社)
國台辦發言人朱鳳蓮表示，陸方將禁止台獨頑固分子進入港澳、限制其關聯企業和金主在大陸謀利。(中新社)

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，陸方將禁止台獨頑固分子進入港澳、限制其關聯企業和金主在大陸謀利等措施，並將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效，此舉不會影響台商投資，反而有利促進兩岸正常經貿往來。

朱鳳蓮昨在國台辦例行記者會中證實對「台獨頑固分子」實施懲戒。朱鳳蓮表示，對公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不容忍，將依法對台獨頑固分子實施懲戒。「這是維護國家主權、安全、發展利益的應有之義，也是保障兩岸關係和平發展應有舉措。」

她強調，凡是膽敢以身試法者，必將依法受到懲戒。包括禁止台獨頑固分子本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利， 以及其他必要的懲戒措施，將依法對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效。

對於陸委會說，將研議適時採取必要反制，國台辦回應，依法對極少數台獨頑固分子實施懲戒，有利打擊遏制台獨分裂，維護台海和平穩定和兩岸同胞切身利益。朱鳳蓮說，大陸方面將密切關注有關動向，堅決打擊任何形式的台獨分裂行徑。

至於外界關注，不允許台獨頑固分子關聯企業和金主在大陸謀利，是否影響台商投資，朱鳳蓮說，此舉目的是為了遏制台獨分裂行徑、維護台海和平穩定，從根本上看，這將有利於促進兩岸正常經貿往來，有利保障廣大台灣同胞的合法權益。

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