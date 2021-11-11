遭控受中資捐助 清大駁抹紅 國台辦：民進黨阻兩岸交流

民進黨立委范雲（中）與民團共同舉辦「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會，針對日前國安單位查出，具中共官方背景的「清華海峽研究院」，違法在新竹清華大學成立在台分支機構「清華海峽研究院新竹辦公室」，並成立「兩岸產業促進中心」，教育部及清大校方多年來毫無警覺。范雲痛批中共早鎖定台灣高科技產業竊密，政府應立刻依法查處嚴辦，避免衝擊台美之間在高科技半導體的戰略互信。（記者蘇健忠／攝影）

清華大學海峽研究院新竹辦公室疑違反兩岸條例爭議延燒，昨民團與民進黨 立委范雲更控訴，清大疑接受中資捐助，更要求曾出席海峽研究院新竹辦公室揭牌儀式的清大前副校長吳誠文，退出半導體學院監督委員等所有職務。清大反擊指此為抺紅鬥爭，校方將保留法律追訴權。

大陸國台辦昨首度表態，國台辦發言人朱鳳蓮指出，清華海峽研究院曾為兩岸科技交流發揮積極作用，遭到停止運作，是民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作的又一惡例。

民連及台學聯昨舉行記者會表示，2016年清華海峽研究院在台灣 清大揭碑時，時任副校長吳誠文代表台灣清大出席。另2019年10月北京清華副校長王希勤參訪新竹清大，就是由新竹清大現任校長賀陳弘及前校長陳力俊接待，同時還參訪清華海峽研究院。

台學聯又指，清大疑似接受中資捐助，高科技領域技術恐有被竊疑慮，且清大也知情海峽研究院新竹辦公室成立和運作。范雲說，清大持續說謊，對不起所有清華人和清華培育的高科技人才，難道吳誠文是以路人甲身分參加揭碑儀式？呼籲吳退出半導體學院監督委員等所有職務。

台灣清大校方回應，北京清大2019年來台是向政府申請核准的合法學術交流活動，大學支持校友發展辦活動，與是否參與校友所創辦的事業經營運作完全是不同的事，相關指控都是無理構陷、抺紅鬥爭，將保留法律追訴權。

陳力俊回應，幾年前兩岸正常交流活動頻繁，他作為校長支持校友發展及兩岸學術交流，但未以校方立場參與清華海峽研究院運作。2014年卸下清華校長一職，之後應校友之邀於海峽研究院活動致詞在2019年，已是卸任五年之後。

朱鳳蓮在國台辦例行記者會上表示，清華海峽研究院是一家以企業化方式運作的科研機構，2015年成立以來，為推動兩岸科技交流和創新、促進兩岸融合發展發揮積極作用。民進黨當局慣於以種種藉口為兩岸同胞交流合作設置障礙，不斷進行干擾破壞。海峽研究院停止運作並被罰款，是民進黨當局阻撓限制兩岸正常交流合作又一惡例，倒行逆施是不得人心的。

對教育部 要盤點各大專校院，學界憂心兩岸學術交流探低點。教育部長潘文忠昨兩度重申「學術自由不能牴觸法律」；跨部會小組確切掌握自強工業基金會藉租用清大校舍，再次委託給海峽研究院新竹辦公室營運管理，兩單位皆明確違反兩岸條例，將就查證事實會同經濟部裁罰。