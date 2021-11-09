宏國總統候選人卡斯楚稱勝選與北京建交 台外交部：邦誼穩定

外交部發言人歐江安。(取材自外交部線上直播影片)

宏都拉斯28日將舉行總統大選，台外交部今重申，針對中國 大陸企圖破壞台灣 與友邦的外交關係，台方都有所掌握，也提醒宏都拉斯小心中國大陸口惠而實不至的承諾。

宏都拉斯即將舉行總統大選，台宏關係引關注，外交部次長俞大㵢上周在立院答詢表示，對選後台宏關係「審慎樂觀」；拉丁美洲及加勒比海司司長謝妙宏日前在外交部記者會說，將持續密切注意宏國選情發展，並審慎防範中國大陸企圖破壞友邦與我關係。

中國大陸外交部發言人汪文斌8日在例行記者會稱，「台獨」是死路絕路，台灣「金元外交」沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀註定將以失敗告終。

外交部發言人歐江安今天在線上直播例行新聞說明會再度表示，中華民國與宏都拉斯建交80年，「邦誼目前穩定友好」，台方所執行的各合作計畫普遍受到宏都拉斯政府、人民及朝野各界人士一致肯定與支持；針對28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切關注宏都拉斯相關選情發展。

歐江安說，面對中國不斷持續透過雙邊、多邊管道以及各種途徑企圖壓縮台灣的國際空間，破壞台灣跟友邦的邦誼及外交關係，外交部都有通盤掌握；為保障台灣的生存和發展，外交部會審慎因應，且加強與宏都拉斯朝野各界溝通，說明台灣是宏都拉斯值得信賴的夥伴。

歐江安並說，台方也提醒宏都拉斯要小心中國政府一向口惠而實不至的華麗承諾，以及破壞台灣跟友邦的一貫伎倆。

歐江安表示，外交部會持續結合理念相近國家共同協助宏都拉斯的國家發展，並在既有的長年友好外交關係之上，跟宏都拉斯的新政府持續深化彼此合作，鞏固台灣跟宏都拉斯邦誼以及友好的合作關係。

路透9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，勝選將尋求與中國大陸建交。