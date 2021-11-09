我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

宏國總統候選人卡斯楚稱勝選與北京建交 台外交部：邦誼穩定

記者張加／台北9日電
外交部發言人歐江安。(取材自外交部線上直播影片)
外交部發言人歐江安。(取材自外交部線上直播影片)

宏都拉斯28日將舉行總統大選，台外交部今重申，針對中國大陸企圖破壞台灣與友邦的外交關係，台方都有所掌握，也提醒宏都拉斯小心中國大陸口惠而實不至的承諾。

宏都拉斯即將舉行總統大選，台宏關係引關注，外交部次長俞大㵢上周在立院答詢表示，對選後台宏關係「審慎樂觀」；拉丁美洲及加勒比海司司長謝妙宏日前在外交部記者會說，將持續密切注意宏國選情發展，並審慎防範中國大陸企圖破壞友邦與我關係。

中國大陸外交部發言人汪文斌8日在例行記者會稱，「台獨」是死路絕路，台灣「金元外交」沒有出路，任何逆歷史潮流、挾洋自重的圖謀註定將以失敗告終。

外交部發言人歐江安今天在線上直播例行新聞說明會再度表示，中華民國與宏都拉斯建交80年，「邦誼目前穩定友好」，台方所執行的各合作計畫普遍受到宏都拉斯政府、人民及朝野各界人士一致肯定與支持；針對28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切關注宏都拉斯相關選情發展。

歐江安說，面對中國不斷持續透過雙邊、多邊管道以及各種途徑企圖壓縮台灣的國際空間，破壞台灣跟友邦的邦誼及外交關係，外交部都有通盤掌握；為保障台灣的生存和發展，外交部會審慎因應，且加強與宏都拉斯朝野各界溝通，說明台灣是宏都拉斯值得信賴的夥伴。

歐江安並說，台方也提醒宏都拉斯要小心中國政府一向口惠而實不至的華麗承諾，以及破壞台灣跟友邦的一貫伎倆。

歐江安表示，外交部會持續結合理念相近國家共同協助宏都拉斯的國家發展，並在既有的長年友好外交關係之上，跟宏都拉斯的新政府持續深化彼此合作，鞏固台灣跟宏都拉斯邦誼以及友好的合作關係。

路透9月報導，宏都拉斯左翼政黨「自由重建黨」候選人卡斯楚（Xiomara Castro）曾表示，勝選將尋求與中國大陸建交。

台灣 中國

上一則

未審先判？原能會：斷層、核廢難解 核四重啟機率為零

延伸閱讀

帛琉最高傳統領袖南大酋 4日在台逝世

帛琉最高傳統領袖南大酋 4日在台逝世
義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交

義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交
台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」

台梵邦交聚焦…吳釗燮訪歐 羅馬行程「實變虛」
供應鏈大亂運輸部長卻不在 布塔朱吉休育嬰假挨轟

供應鏈大亂運輸部長卻不在 布塔朱吉休育嬰假挨轟

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問