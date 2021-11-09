中共滲透攬才？清大：機構不屬校方 國安局：有掌握

具中共官方背景的「清華海峽研究院」，在國立清華大學成立在台分支機構「新竹辦公室」，清大表示該機構不屬於校方，也未曾知悉或參與其中運作。（圖：清大提供）

清華大學校友會與中國 大陸廈門市政府、北京清華大學在新竹清華大學校內創新育成大樓，設置清華海峽研究院新竹辦公室，遭質疑被中國共產黨勢力滲透，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，教育部 昨天表示將依兩岸條例開罰。

國安局副局長陳進廣昨在立院答詢表示，有所掌握，對大陸來講，沒有任何民間組織，所有組織都在黨控制之下。陳進廣並說，大陸現在非常缺乏有關半導體相關科技人才，目前至少有60萬人的相關人才缺口。

清華大學表示，清華海峽研究院為部分校友成立、服務校友的推廣教育及創業機構，向自強基金會轉租在學校的空間作為辦公室。該機構非屬清華大學，清華大學也未曾知悉或參與其中運作。

校友總會也聲明，「並未與清華海峽研究院有任何接觸與合作，相關活動也並未知會本會或邀請參與，校友受邀出席為其個人行為，本會並不知悉。」

自強基金會董事長盧崑瑞說，據他所知，因疫情關係，清華海峽研究院已有相當長時間未曾運作；因租用單位適法疑慮，基金會即日起提前中止與該單位租約。

行政院長蘇貞昌昨在台南表示，中國隨著國力增強大秀武力，不僅飛機繞台、船艦騷擾不斷，更利用各種滲透的手段製造混亂、竊取資料，國人要注意自己國家自己救，處處防禦滲透破壞與不軌，同時也會要求各機關單位注意此事。

陸委會主委邱太三表示，會藉此機會檢視其他大專院校有無相關情形。

民進黨立委范雲表示，大學自治不是放任中共滲透的藉口，教育部應啟動調查、釐清責任。國民黨立委林思銘表示，其實單純就是辦公空間的租用，這樣的行為，在各校育成中心行之有年，「根本沒必要無限上綱到是挖角台灣 人才」。