我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

也是台獨頑固分子？邱太三：我某種程度上是

台灣新聞組╱台北9日電
立法院內政委員會8日舉行陸委會、海基會業務概況報告並備質詢，陸委會主委邱太三(中)出席。(記者曾原信／攝影)
立法院內政委員會8日舉行陸委會、海基會業務概況報告並備質詢，陸委會主委邱太三(中)出席。(記者曾原信／攝影)

陸方日前點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人是「台獨頑固分子」，並制定懲戒措施。陸委會主委邱太三昨在立院備詢，被問及是否也是「台獨頑固分子」？邱太三說，「我覺得我某種程度上是」，因為對台灣主權立場是非常堅定的。

本報系聯合報報導，邱太三指出，陸方應思考，這樣的作為，嚴重背離兩岸人民的認知跟情感，也顯現中共對自己的制度沒有信心。

他重申陸委會立場，表示會研議適時採取必要反制與防範措施，審視兩岸交流與政治干預企業可能的影響，修法規以確保國安與民眾安全。

被問到台方是否同樣列幾個陸方人士，禁止來台？邱太三說，現階段這樣做「沒有太大的意義」。

民進黨立委羅美玲等人關切近期陸網傳唱「2035到台灣」等統戰歌曲，邱太三表示，他第一次聽到，會研究其背後動機，並坦言陸方統一台灣目標非常堅定，台方密切關注其選擇的時間點和方式做因應。

共機頻頻侵擾台灣西南空域，台海局勢引發國際關注，台北中國時報報導，邱太三昨強調，面對大陸軍備擴張，台灣要備戰，但絕不會主動引戰；基本的前提是，未來兩岸談判及互動中，台方不要處於不利的情勢，他更表示，「政府執政六年來，從未挑釁過對岸」。

當前大陸面臨內外政經濟情況挑戰，邱太三研判，中共將持續操作「複合式」對台施壓策略，陸委會將持續關注對岸動向、區域情勢變化，妥慎評估應處。

台灣 中共 中國

上一則

台灣何時邊境鬆綁？陳時中：2劑疫苗達六成再談

下一則

藍公投換將 趙少康自嘲下駟 蘇偉碩自薦上陣

延伸閱讀

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」
歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息

歐洲議會官方團抵台 將會蘇貞昌 交流打擊假消息
陸委會籲對岸「止戈為武」 擬逐步放寬兩岸交流

陸委會籲對岸「止戈為武」 擬逐步放寬兩岸交流
黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

熱門新聞

彭文正因質疑蔡英文總統的博士學位，挨告加重誹謗。（本報資料照片）

「論文門被追殺」 彭文正向美申請政治庇護、入籍

2021-11-05 02:28
世界首富馬斯克在推特發了七步詩，意外提供給台灣公部門小編靈感。圖／路透、臉書

跟風馬斯克 台灣公部門小編接力仿作「七步詩」網笑翻

2021-11-02 14:28
中共解放軍示意圖。 (取材自解放軍東部戰區微信公眾號)

路透6套劇本推演解放軍攻台 最糟恐致「東亞大戰」

2021-11-06 20:12
台積電。（路透）

美工程師赴台積電受訓感言 批工時及開會文化

2021-11-01 19:23
為求經濟復甦，台積電創辦人張忠謀直言，第一要務是「商務旅遊要恢復」，指揮中心發言人莊人祥鬆口說，商務旅遊會再研擬，有可能提早開放。圖為桃園國際機場入境旅客。(記者季相儒／攝影)

張忠謀喊話後 台入境檢疫可望放寬 商務旅遊先行

2021-11-03 02:24
行政院長蘇貞昌出席在台中的公投說明會，宣傳政府表達四個不同意的立場。（記者黃仲裕／攝影）

中國台獨清單 意在切斷幕後金主 「相信台商不敢再挺獨」

2021-11-07 09:37

超人氣

更多 >
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人
氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問

氣候峰會被要求用英文回答 中特使：不如你用中文提問