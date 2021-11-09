也是台獨頑固分子？邱太三：我某種程度上是

立法院內政委員會8日舉行陸委會、海基會業務概況報告並備質詢，陸委會主委邱太三(中)出席。(記者曾原信／攝影)

陸方日前點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人是「台獨頑固分子」，並制定懲戒措施。陸委會主委邱太三昨在立院備詢，被問及是否也是「台獨頑固分子」？邱太三說，「我覺得我某種程度上是」，因為對台灣 主權立場是非常堅定的。

本報系聯合報報導，邱太三指出，陸方應思考，這樣的作為，嚴重背離兩岸人民的認知跟情感，也顯現中共 對自己的制度沒有信心。

他重申陸委會立場，表示會研議適時採取必要反制與防範措施，審視兩岸交流與政治干預企業可能的影響，修法規以確保國安與民眾安全。

被問到台方是否同樣列幾個陸方人士，禁止來台？邱太三說，現階段這樣做「沒有太大的意義」。

民進黨立委羅美玲等人關切近期陸網傳唱「2035到台灣」等統戰歌曲，邱太三表示，他第一次聽到，會研究其背後動機，並坦言陸方統一台灣目標非常堅定，台方密切關注其選擇的時間點和方式做因應。

共機頻頻侵擾台灣西南空域，台海局勢引發國際關注，台北中國 時報報導，邱太三昨強調，面對大陸軍備擴張，台灣要備戰，但絕不會主動引戰；基本的前提是，未來兩岸談判及互動中，台方不要處於不利的情勢，他更表示，「政府執政六年來，從未挑釁過對岸」。

當前大陸面臨內外政經濟情況挑戰，邱太三研判，中共將持續操作「複合式」對台施壓策略，陸委會將持續關注對岸動向、區域情勢變化，妥慎評估應處。